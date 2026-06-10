Как УК готовят свои дома к предстоящему отопительному сезону, проверяют городские власти

В поле зрения рабочей группы попали дома, находящиеся под управлением двух компаний, — по ул. Прохладной, Инструментальной и Карантинной.

Городские власти в лице главы Таганрога Светланы Камбуловой, ее заместителя по вопросам ЖКХ Егора Долматова и других руководителей проверили готовность многоквартирных домов к отопительному сезону. В ходе рабочего выезда они осмотрели объекты, находящиеся в управлении ООО ПК «Прессмаш», по адресам: улица Прохладная, 7 и 7/2.

В апреле в этих домах провели комплекс мероприятий по подготовке системы отопления: испытания избыточным давлением внутренней системы и ввода, ревизию запорной арматуры, наладку насосного оборудования, ремонт теплоизоляции трубопровода и промывку системы. Директор ООО ПК «Прессмаш» Андрей Балин доложил, что инженерные системы домов готовы к дальнейшей эксплуатации. Всего в управлении компании находится 46 многоквартирных домов, во всех проводятся необходимые работы.

Также был проведен осмотр домов на улице Инструментальной, 15 и улице Карантинной, 50, которые обслуживает управляющая компания «СервисСтрой». Под ее управлением 41 многоквартирный дом. Директор УК Александр Шепелев сообщил, что подготовка к отопительному периоду во всех домах идет по графику.

Дом на улице Инструментальной, 15, построенный в 1976 году, имеет 6 подъездов и 80 квартир. Опрессовка запланирована на 28 июля. Специалисты уже осмотрели все узлы отопительной системы, лежаки и трубы на предмет течей и утепления, устранили выявленные недостатки, выполнили чистку фильтров, проверили работоспособность насосов, манометров и электрических элементов, а также устранили проблемы, выявленные в прошлом отопительном периоде, включая замену кранов и устранение течей у собственников.

Дом на улице Карантинной, 50 — трехэтажное здание на 42 квартиры, построенное в 2019 году. Здесь провели ревизию узлов системы, проверку приборов учета и работы оборудования, включая манометры, насосы и теплообменник. Опрессовка запланирована на 18 июня. Все запланированные работы на инженерных и социальных объектах, а также в жилищном фонде должны быть выполнены качественно и в установленные сроки.

Светлана Камбулова напомнила, что на время планового обслуживания котельных по ряду адресов подача горячего водоснабжения ограничена.

Фото: канал в МАХ Светланы Камбуловой.