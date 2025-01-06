Как ухаживать за цветком «Рождественская звезда» жителям Дона рассказали специалисты Россельхозцентра

Пуансеттия, или «Рождественская звезда», как её часто называют, уже давно стала символом Рождества и Нового года во многих странах мира. В России этот яркий цветок тоже приобретает популярность, его покупают в новогодние праздники и дарят друг другу.

«Рождественская звезда» — цветок капризный, но в то же время приносит в дом уют и расцветает в зимнее время. О том, как правильно ухаживать за пуансеттией, чтобы она продолжала радовать глаз и после новогодних праздников, рассказывают специалисты Россельхозцентра по Ростовской области.

«С наступлением зимних месяцев у большинства комнатных растений начинается период покоя. Однако пуансеттия готовится к цветению, и за эту особенность её очень любят. Необычно окрашенные цветы растения при взгляде сверху напоминают звезду. Сначала уход за цветком может показаться сложным, но со временем все необходимые мероприятия войдут в привычку, — поясняют специалисты филиала Россельхозцентра по Ростовской области.

Удобряем и поливаем

«Рождественская звезда» цветет зимой, поэтому вносить удобрения нужно именно в этот период. Каждые две недели требуется калийная подкормка. В летний период покоя внесение удобрений сокращается. Один раз в месяц цветок нужно поливать минеральными удобрениями. Обычный полив должен быть интенсивным, от 2 до 3 раз в неделю. С марта до апреля растение поливают один раз в 7 дней. Воду нужно отстаивать несколько часов.

Помогаем цвести

Всю весну и лето растение просто поливают, но с сентября следует начинать готовить его к цветению: обработайте кустик раствором, например, «Циркона», или внесите стимулятор под корень. Кроме того, осенью нужно снизить температуру содержания до 12-14 °C. Пуансеттия — растение короткого светового дня — и зацветает, если находится на свету не дольше 8-10 часов в сутки.

Причина того, что она не цветёт, и листья не краснеют, как раз заключается в том, что свет в комнате по вечерам, даже проникающий из других комнат или с улицы, тормозит закладку цветочных почек. Если нет цветения — нет покраснения прицветников. Помочь растению просто — с октября «Рождественскую звезду» накрываем картонной коробкой на 12 часов в сутки, если в комнате вечером и ночью недостаточно темно.

Пересадка и почва

Пересадку проводят, когда у растения заканчивается период покоя. Важно не нарушить земляной ком, чтобы сохранить в целости корневую систему. Лучше всего пуансеттия растёт в слабокислой почве. Можно использовать готовый субстрат для молочаев или приготовить его самостоятельно, смешав речной песок (одна часть), торф (одна часть) и дёрн (пять частей). На дно горшка обязательно положите толстый (около трёх сантиметров) слой дренажа.

Кстати, кроме яркого окраса, создающего праздничное настроение, пуансеттия олицетворяет собой тепло, которое способствуют укреплению личных отношений и формированию гармоничных связей в обществе.

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