Как разводят аферисты: реальные истории пострадавших от телефонных мошенников

Часто кажется: деньги после разговора с мошенниками теряют какие-то глупцы. Предостережения сейчас встречаются в социальной рекламе, на стенах различных учреждений, даже на информационном табло в таганрогских трамваях. Почему же такие наглые грабежи «по удаленке» продолжаются?

Сегодня мы познакомим читателей с историями людей, ставших жертвами мошенников, которыми они поделились в соцсетях, чтобы предостеречь от ошибок. Одна — автор-исполнитель песен из Москвы, другая — журналист из Саратова, чудом сохранившая свои деньги. Надеемся, их искренние рассказы помогут распознать обман вовремя и не поддаться на губительные уловки.

Жестокий урок

— Меня ограбили телефонные мошенники. Это случилось вечером, после шести вечера. Я была слишком уставшей — после нескольких часов кропотливой работы за компьютером. До этого не общалась подолгу с мошенниками, «сержантами милиции», «работницами банков» и прочими: обрывала разговор и вешала трубку. Но тут не знаю, что произошло. Сработало всё вместе — усталость от долгой работы за компьютером, усталость вообще от этого лета в сплошных поездках и перелетах плюс советская привычка верить людям на слово, которая вшита в меня с детства органически.

Позвонила очень «милая», «доброжелательная» девушка с хорошим, грамотным русским языком, якобы с целью помочь пройти диспансеризацию. Поставила перед необходимостью скачать какую-то программу, «переключила» на другую девушку, «техническую специалистку», та получила доступ к рабочему столу телефона. На меня напала какая-то заторможенность, рассеянность, я плохо соображала и хотела побыстрее отделаться от этой истории. Несколько раз хотелось прервать разговор, но чувствовала себя неудобно из-за того, что она такая терпеливая и «старается помочь». И я заходила по ее «совету» в личные кабинеты банков, чтобы посмотреть какую-то страховку. Пробовала зайти и на Госуслуги. Слава Богу, забыла пароль. Поняла, что это мошенницы, только когда телефон завис с черным экраном и не захотел выключаться. У меня не оказалось значительных денег, но в «Т-банке» оставалась нетронутая кредитная карта. С нее и взяли деньги, отправили сначала двумя платежами на мой же счет в «ВТБ», а потом некоей Марине Юрьевне Гомзяковой, в УралСиб банк. Всего ущерба — 137 тысяч рублей.

Вот уже два дня пытаюсь принять, что это случилось со мной. Читаю разные тексты о подобных случаях, в основном психологического толка, чтобы как-то себя поддержать. Очень благодарна своему супругу, что не стал ругать, пожалел, утешил, сходил со мной в полицию и вообще разделил поровну все подробности этого несчастья. Конечно, это урок, но для того, чтобы он чему-то научил, надо хотя бы перестать плакать.

Прочитала, что воздействию приемов социальной инженерии подвержены люди, у которых присутствует часть психотипа «истероид», с темпераментом «сангвиник», люди художественного типа. Кажется, это всё — я. Пожалуйста, будьте осторожны, и скажите, ради Бога, своим близким, пусть не «ведутся» на звонки про поликлиники и диспансеризацию.

Ольга Ч.

«Неправильно посчитали стаж»

— Я чудом не стала жертвой мошенников и не лишилась почти всех своих средств. Самое тяжелое сейчас — это стыд. Ну как, я же умная-преумная, журналист, сама не раз писала о подобных вещах… Как могла так попасться? Оглядываешься на всю эту историю и видишь, какой бред тебе рассказывали. Но это сейчас. А когда с тобой «работают»… Не назову никому номер карты, к примеру, тем паче — пин-код. Но эти ребятки в своем «искусстве» ушли гораздо дальше примитивного «Я сотрудник банка, у вас снимают деньги, срочно скажите свой пин-код, чтоб я могла это остановить». Сегодня это сложные спектакли в нескольких действиях, которые они умело устраивают, передавая человека друг другу, как эстафетную палочку: «А сейчас я свяжу вас со специалистом…» Жулики умеют вызывать доверие — даже и у не наивного, казалось бы, человека.

Вот пример. Сначала звонит «сотрудник Пенсионного фонда». Утверждает, что вам неправильно подсчитали стаж, и надо прийти в управление фонда, чтобы разобраться. «Какой день удобнее? А в субботу сможете?» — спрашивает «сотрудник».

Называет специалиста из Пенсионного фонда, который будет заниматься вашими делами. Вполне возможно, реального, ничего не подозревающего сотрудника, на всякий случай: если вы вдруг позвоните в ПФ и спросите, работает ли у вас такая-то… Потом «сотрудник» говорит, что направил вам смс-код, который необходимо будет назвать в ПФ, чтобы вас приняли. Уже странно, не так ли? Но — теперь столько везде всяких новшеств… И вы должны назвать этому молодому человеку полученные в смс цифры (зачем, если он же их вам и послал?). Вы смотрите сообщения и видите, что письмо пришло почему-то с Госуслуг, не придаете этому значения и называете полученный код, хотя там написано «Никому не сообщайте». Так взламывают ваш личный кабинет на Госуслугах. В конце разговора вы чувствуете что-то неладное. Собеседник, доселе общавшийся с вами как вышколенный менеджер, вдруг взрывается каким-то хрюкающим хихиканьем и бросает трубку, не прощаясь…

Проверка из «казначейства»

Но это только первая серия. За ней следует так называемая проверка из «казначейства». Не проходит и десяти минут, как звонят якобы с портала Госуслуг. «Мошенники скачали все ваши данные. И уже оформляют в различных банках кредиты на ваше имя!». Второй в цепочке так и сыплет умными фразами — не исключено, что он и впрямь когда-то имел отношение к Госуслугам. Новый «собеседник» называет «единственную» организацию, которая «может помочь» в сложившейся ситуации — это, оказывается, Федеральное казначейство: «Сейчас я переведу вас на специалиста». (Эта часть «легенды» не выдерживает никакой критики — портал «Госуслуги» и Федеральное казначейство, это же разные организации! А «переводить на кого-либо» возможно только в корпоративной сети).

Держать человека в стрессе, не давать ему успокоиться, опомниться — главный прием мошенников. В действии еще один прием: «Мы вас спасаем». Испуганный человек чувствует себя беспомощным и хватается за того, кто якобы может помочь. Ему сообщают: если вы хотите выбраться из этой передряги, должны нас слушаться, другого выхода нет. Нам известны ваши банковские карты, мы же казначейство! Мы видим, что с вашей карты уже сняли сумму денег. «Какую?» спрашиваете вы и в ответ слышите очередной бред (это можно понять, вспоминая детали впоследствии, а не в момент, когда с вами «работают»). «Не волнуйтесь, мы уже восполнили эту сумму из государственных средств, но теперь вы должны…»

А должны вы, оказывается, немедля поехать в Сбербанк и снять со своей карты все наличные. Подробно инструктируют, как вести себя в банке. Объясняют, что банк замешан в мошенничестве: сумму с вашего счета сняли при участии его работников. Поэтому банк будут сейчас «проверять», и вы участвуете в этой «проверке». Вы должны вести себя в банке, как обычный клиент. Будут задавать разные вопросы, например, спрашивать, не звонили ли из Федерального казначейства. Нужно отвечать — не звонили. Следует обосновать срочную необходимость в сумме наличных средств — ремонт квартиры и т.д…

#Кладитрубку — совместный проект Банка России, МВД России и Генеральной прокуратуры России

Спасительная поломка банкомата

Тебя гонят, как коня, не давая опомниться. Бросаешь всё и едешь в банк. Получаешь на руки деньги сумму. Веришь, что тебя спасают. Как велели, отзваниваешься: «Вышла из банка с деньгами, что делать дальше? А дальше ты все эти наличные должна положить в банкомат по определенному адресу, на свой «обновленный» счет…

И тут – о чудо, спасшее меня! — приемник купюр заело. Но тогда я оказалась на грани истерики, не могла понять, что от меня требуется (навести камеру телефона на Q-код и т.д.). Стали подходить люди: «А вы не мошенникам ли деньги переводите? Куда вы их переводите?» «Мне федеральное казначейство…» «Чего-о-о? — ужасается пожилой охранник. — «А ну-ка кладите свои деньги в сумочку, и быстро — домой».

Теперь понимаю, почему очередное звено в этой цепочке – некая «Елена Сергеевна» — всё время просила не отключать телефон. Ранее в Тelgram прислали грозную инструкцию о неразглашении моего участия в проверке банка — с печатями и подписями. И эта «сотрудница» потребовала от меня, чтобы я немедленно шла в другой банкомат, потому что в этом «привлекла лишнее внимание». Я развернулась и… отправилась в Сбербанк. Там со мной побеседовали, всё вернулось на круги своя. Наличные деньги — на счет, я — домой. Колоссальный стресс. Стыд. Чувство униженности — они полдня водили меня на веревочке, довели до совершенно непристойного состояния. Не могу сейчас ни есть, ни спать, даже молиться. Внутри будто что-то умерло. В правоохранительные органы обращусь непременно.

Марина Б.

Марина Даренская, иллюстрации сгенерированы нейросетью «Шедеврум»