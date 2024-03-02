Как распознать работодателя-мошенника: советы экспертов

Злоумышленники могут притворяться не только банковскими сотрудниками, но и работодателями. Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, рассказали, как максимально обезопасить себя при поиске работы.

Распознать мошенников не всегда просто — часто они настолько профессионально играют роль HR-специалистов, что у соискателей не возникает сомнений в надёжности компании. В статье собраны самые частые уловки мошенников: если вы сталкиваетесь с подобным поведением со стороны представителя компании, задумайтесь, не хотят ли вас обмануть.

Как понять, что вы столкнулись с мошенниками?

От вас хотят денег

Устраиваясь на работу, сотрудник должен зарабатывать деньги, а не платить их работодателю. Никогда никому не передавайте данные вашей банковской карты и старайтесь не вводить реквизиты на сайтах оплаты, особенно если вы получили ссылку от незнакомого человека.

Вам присылают ссылки на подозрительные сайты

Всегда обращайте внимание на то, какие страницы вы открываете: мошенники создают сайты-клоны с доменами, копирующими оригинальные ссылки, но вносят туда минимальные, часто незаметные изменения.

Вас просят поделиться экраном или предоставить удалённый доступ

Если вы общаетесь с работодателем по видеосвязи и в какой-то момент вас просят включить демонстрацию экрана или предоставить удалённый доступ к управлению вашим устройством, задумайтесь. Есть вероятность, что это хитро продуманная схема, чтобы украсть ваши платёжные реквизиты или войти в личный кабинет в банке и завладеть вашими деньгами.

Вам присылают объявления со сторонних сайтов

Если вы видите заманчивые предложения о работе с подозрительно высоким уровнем зарплаты, возможно, вы имеете дело с фейковой компанией либо её деятельность незаконна. Старайтесь здраво оценивать любые объявления в интернете и не верьте невероятным обещаниям «работодателей»-мошенников.

Три правила безопасного поиска работы

Защищайте свои данные

Регистрируясь на сайтах по поиску работы, создавайте надёжные пароли. Не используйте популярные простые пароли типа 12345678 или QWERTY, вашего имени или даты рождения. В идеале пароль должен быть длиннее 8 символов и содержать строчные и заглавные буквы, цифры и специальные символы.

Ещё одна хорошая практика — не делиться персональными данными по телефону или в интернете. Будьте внимательнее с тем, кому вы сообщаете свои паспортные данные и куда вводите платёжные реквизиты.

Изучайте отзывы о работодателях

Перед собеседованием изучите не только сайт и соцсети компании, но и отзывы о ней.

Ищите работу на проверенных ресурсах

Смотрите вакансии на специализированных сайтах, которым доверяете. Если ищете работу в тематических группах в соцсетях, обращайте внимание не только на количество подписчиков, но и на отзывы в интернете.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области полицейские не дали женщине взять кредит для мошенников.

Материал предоставлен PR-службой hh.ru Юг, изображение от drobotdean на Freepik