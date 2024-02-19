Как распознать мошенников и обезопасить свои деньги

Мошенники придумывают все новые схемы обмана доверчивых россиян. Зачастую преступники бывают крайне убедительны. Кем только они не представляются: сотрудниками правоохранительных органов, работниками банков или операторов сотовой связи. Обманщики умеют создавать фальшивые профили в соцсетях. Все это делается лишь с одной целью — заполучить ваши деньги.

Сегодня мы расскажем о нескольких способах мошенничества и о том, как не попасться на удочку преступников.

Фальшивый оператор

Девушка, представившаяся оператором Tele2, сначала назвала не то «моё» имя, потом исказила отчество, назвав настоящую дату рождения, А затем сообщила, что я «должна была заключить новый договор», и об этом будто бы уже сообщали: «приходило на телефон СМС».

Вы планируете дальше пользоваться связью Tele2? – с угрозой в голосе спросила собеседница.

И объяснила: если срочно не назову данные паспорта, или СНИЛС, мою сим-карту аннулируют, а номер отберут. Я ответила, что пойду прояснять ситуацию в салон мобильной связи.

Вы не успеете! «Симка» заблокируется через 10 минут! Так у вас в договоре прописано! – торопливо сообщила звонившая (время звонка на часах — 16.45).

Итак, включаем критическое мышление. Первое — что это за странный договор такой, что закончит действие 16.55?

Если и правда существует какой-то договор, в котором зафиксирована дата, он должен действовать хотя бы до полуночи. Вас торопят, не давая времени на раздумья – это сигнал как раз к тому, что спешить не стоит.

Пугают блокировкой сим-карты? Следует знать, что SIM-карта Tele2 будет действовать, пока вы ее используете и пользуетесь услугами оператора. Только, если вы не будете использовать SIM-карту в течение 180 дней, договор с оператором может быть расторгнут автоматически. Это произойдет в том случае, если вы не совершите ни одного платного действия при нулевом или отрицательном балансе за указанный промежуток времени.

Еще один нюанс – липовый оператор позвонила с телефона, код которого – точно не принадлежит Tele2. Принадлежность кода можно проверить, набрав его цифры в интернет-поисковике. Если у вас нет такой возможности, попросите своих детей или внуков – это делается очень просто при наличии компьютера или сотового. С какой радости оператор Tele2 будет звонить, к примеру, с номеров МТС?

Задумайтесь также — при чем тут СНИЛС, если речь о сотовой связи? Конечно, я понимала, что говорю с мошенницей. Она пыталась использовать резкие интонации, но немного сбивалась – явно начинающая.

А на следующий день мне звонил «Максим» с приятным голосом, и начал рассказывать тоже самое. Рассерженная, что не дают спокойно работать, я рявкнула в ответ – «проходили уже», и повесила трубку.

Про таких схемах мошенничества в некоторых случаях для продления «Договора» злоумышленники просят назвать код из смс, пытаясь обеспечить себе доступ в личный кабинет абонента на сайте оператора связи. Получив его, устанавливают переадресацию на один из фальшивых номеров.

Далее уже можно поменять пароль от мобильного банка, совершать действия с кредитными организациями: от перевода средств, оплаты товаров до оформления кредитов. Владелец номера ничего не увидит – смс будут приходить на номера мошенников, – объясняют эксперты.

Верным вариантом в такой ситуации будет положить трубку, а затем самостоятельно позвонить по официальному номеру компании, откуда якобы поступил звонок (конечно, не на тот номер, с которого звонил «оператор»). Также будет спокойнее, если время от времени вы будете проверять через Госулуги свою кредитную историю, чтобы убедиться, что никто не оформил на вас кредит или микрозайм.

Фальшивый профиль

Многие освоили соцсети, и даже не задумываются, что в них может таиться опасность. На странице ВКонтакте ко мне второй раз «попросился» в друзья человек, которого я хорошо знаю. У Светланы есть аккаунт, где она размещает фотографии своих путешествий. И конечно, она давно у меня «в друзьях». А тут запрос пришел снова. Скорее всего, я бы не задумываясь снова добавила приятельницу в свои контакты, но однажды уже сталкивалась с подобным «разводом».

Новый аккаунт оказался фальшивым. Некто неизвестный скопировал фотографию и имя вместе с фамилией, создав страничку-дублер. И понятно, что намерения этого человека далеко не благие. Что бы произошло дальше?

Скорее всего, от имени Светланы в личные сообщения пришли бы просьбы о помощи деньгами, или задействовали бы какую-то более сложную схему обмана.

Например, в личный контакт приходит просьба зайти «проголосовать за племянницу, участвующую в конкурсе». Вы откроете ссылку в Интернете, где предлагается «снова войти» в свой профиль в ВК, например. Но тут мошенники подсовывают фальшивую (фишинговую) интернет-страничку, и вы, ничего не подозревая, вводите свой пароль, открыв его злоумышленникам. После чего они быстро меняют пароль на вашей личной странице на другой. А затем отключают комментарии, чтобы никто не вмешался, и действуют от вашего имени.

В соцсетях существует модерация. Если вы столкнулись с чем-то подобным, обязательно пожалуйтесь. В соцсетях ВКонтакте и Одноклассниках на профиле есть специальная кнопка «Пожаловаться». Дальше открывается поле, где вы описываете причину обращения.

Через пять минут после отправки модератору моего сообщения о мошенничестве фальшивую страницу заблокировали. Я позвонила знакомой, опасения полностью подтвердились, но ей ничего больше предпринимать не пришлось.

«Развод» пожилых людей на деньги

Еще одну историю о мошенниках рассказала Диана К. из Москвы.

— Второй раз за неделю «ловим» свекра в Сбербанке. Звонит мужу сотрудник, говорит, мол, тут ваш отец пытается перевести со своего счета крупную сумму денег. Передает свекру трубку. Пожилой мужчина все вопросы воспринимает в штыки: «не твое дело, куда я перевожу, мои деньги, что хочу, то и делаю!». В итоге выясняется: мошенники ему голову задурили по известной схеме: «там все заодно, и сотрудники Сбербанка, и ваши родственники. Они будут вас отговаривать, не верьте им, верьте нам!». Разобрались, провели беседу, прочитали лекцию с примерами.

Сегодня опять Сбербанк позвонил, встревоженный. С тем же самым. Свекра в банк на такси привезли. А он сердится: «я — советский инженер, сам все знаю лучше всех, нечего тут вмешиваться». Остановили вовремя. Мало было печали, теперь одним развлечением больше, — пишет девушка.

Думаете, на этом история закончилась? Не тут-то было. Двумя днями позже Диана рассказывает в соцсети:

— Мошенники возили моего свекра вчера весь день на такси из одного отделения Сбербанка в другое, чтобы снимал деньги частями. Удивительно, что не дали по голове и не отобрали уже снятое. Выдали пожилому человеку методичку, как общаться с сотрудниками Сбера и родственниками. Заставили купить отдельный телефон для разговоров с ними. Сегодня, когда муж его повел в Сбербанк составлять заявление в банковской службе безопасности, операторы по работе с клиентами как раз призывали одуматься еще одного такого же пенсионера. Ровно та же схема.

Мошенники выбирают мнительных людей, и так просто они в покое человека, поддавшегося на их уловки хоть раз, не оставят. Что нужно делать в таких ситуациях?

Проведите разъяснительные беседы с пожилыми родственниками или друзьями о распространенных видах мошенничества: фишинг, спам-звонки и мошенничество через Интернет. Поделитесь с ними примерами из новостей или личного опыта, чтобы помочь им распознать признаки и методы обмана.

Рекомендуйте своим родственникам и друзьям составить список проверенных контактов для финансовых операций и юридических вопросов. Это могут быть номер горячей линии банка, официальный сайт компании, знакомый сотрудник, которому можно доверять. Подчеркните, что очень важно не общаться с неизвестными людьми по номерам телефонов, предлагаемым мошенниками.

Чтобы обезопасить недвижимое имущество, шужно обратиться в МФЦ, подать заявление на запрет на регистрационные действия без личного присутствия. Также можно подключить контроль банковских переводов (правда, услуга относительно новая и не во всех банках есть). И установить лимит на снятие наличных денежных средств.

Есть и другой способ — не привязывать банковскую карту к номеру телефона, чтобы мошенники не имели возможности удаленно опустошить счета, выяснив личные данные у доверчивого человека.

Марина ДАРЕНСКАЯ

Изображение от Freepik