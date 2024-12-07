На территории Таганрога функционирует сеть МФЦ из 5 офисов, расположенных в различных районах города: ул. Ленина, 153-а; ул. Греческая, 19; ул. С. Шило, 202-в; ул. Москатова, 27-в; ул. Маршала Жукова, 210.

Все офисы работают по единому графику:

понедельник: с 8:00 до 17:00

вторник: с 8:00 до 17:00

среда: с 10:00 до 20:00

четверг: с 9:00 до 18:00

пятница: с 9:00 до 18:00

суббота: с 9:00 до 13:00

Разветвлённая сеть офисов позволила реализовать в нашем городе принцип «шаговой доступности» государственных и муниципальных услуг. Кроме того, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц организована работа окна приема-выдачи документов МФЦ на базе центра «Мой бизнес» по ул. Петровская, 29-2: с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00.

Таганрожцы и гости города для получения государственных и муниципальных услуг могут обратиться в любой, наиболее удобный для каждого офис, независимо от того, какую услугу желают получить. Во всех офисах сети МФЦ оказывается весь спектр услуг, предоставляемых в учреждении. Так, например, через любой офис МФЦ можно подать документы в Росреестр для регистрации права собственности, поставить объект недвижимости на государственный кадастровый учет, заказать выписку из Единого государственного реестра прав (за исключением услуг Росреестра, оказываемых в рамках пилотного проекта – в отношении объектов, расположенных в новых регионах).

Во всех офисах обеспечивается удобные и комфортные условия нахождения посетителей, универсальные специалисты готовы принять необходимые документы и предоставить консультации по порядку оформления услуг.

Источник: администрация Таганрога, фото: страница МФЦ Таганрога в соцсети