Как проходил пленэр по-чеховски в Таганроге

В последнюю неделю сентября таганрожцы не могли не обратить внимание на художников, работающих за мольбертами в разных уголках Таганрога. Что происходит, что за живописный «десант» высадился в нашем приморском городе? Об этом мы беседуем с заместителем директора Таганрогского художественного музея Татьяной Рябинской.

— Татьяна Сергеевна, все следы ведут в музей, поскольку именно у его исторического здания на Александровской были «замечены» художники за мольбертами… Не вы ли «виновники» художественного переполоха?

— Да, мы. 24 сентября в нашем музее стартовал «Пленэр по-чеховски», который в этом году является частью большого проекта «Пусть всегда будет Чехов!», реализуемого нами при поддержке Фонда Потанина. В течение недели Таганрог с удовольствием «позировал» художникам, демонстрируя свои лучшие виды и удерживая хорошую погоду — чтобы этюды удались!

— Это уже десятый в практике ТХМ. Чем отличается нынешний, юбилейный, от предыдущих?

— Главное отличие состоит в том, что в этом году наш пленэр обрел всероссийский масштаб — это отметила на церемонии открытия директор Таганрогского художественного музея, заслуженный работник культуры Российской Федерации Тамара Федоровна Пугач, поблагодарив всех откликнувшихся на приглашение к участию в пленэре.

— Какова же география этого творческого события? Кому позировал наш город?

— Гостями Таганрога стали Андрей Архипов (Москва), Алексей Иноземцев (Санкт-Петербург), Александр Филиппов (Старый Оскол), посетили наш город и художники Донбасса — Анна Апельт-Матвейчук (Мариуполь), Артем Фесенко (Луганск).

Донской регион представили замечательные мастера -Владимир Карначев и Вячеслав Лубянов из Ростова-на-Дону), Василий Шеховцов из Сальска, Ульяна Ситникова из Новошахтинска, Людмила Оганова из Шахт.

Приняли участие в пленэре и художники нашего города — Таганрогское отделение Союза художников России во главе с председателем Александром Николаевичем Щенниковым поддержало нашу инициативу. Писали чеховский Таганрог и наши юные художники — ученики детской школы искусств и художественной школы им. С.И. Блонской.

— Пленэр по-чеховски… Красиво, громко, емко, но и ко многому обязывает…

— Совершенно верно. Приветствуя творческий Таганрог на церемонии открытия пленэра, Андрей Владимирович Архипов, член-корреспондент Российской Академии художеств, отметил редкую красоту и — очень интересный выбор темы для этой творческой встречи.

Работа художников на пленэре в нашем прекрасном городе подразумевала еще и работу с воздухом истории, атмосферой, колоритом, которые хранит Таганрог со времен чеховской поры. Приглашая художников на родину Чехова, мы прежде всего предложили их вниманию те исторические места, которые так или иначе связаны с именем Антона Павловича.

— И какие же из них произвели на гостей наибольшее впечатление?

— У каждого из художников впечатление свое; но сразу нескольким из них понравился, например, дом учителя Чехова Федора Покровского, который изобрел знаменитое прозвище «Чехонте». Наше зеленоглазое море, которое тоже хранит память о Чехове, о его нежной любви к рыбалке, тоже привлекло внимание сразу нескольких приглашенных гостей.

Впрочем, вся историческая часть Таганрога вдохновляет и пленяет взор. Прелесть уютных таганрогских двориков тонко и трепетно передал Алексей Александрович Иноземцев — прекрасный мастер, прибывший к нам из Санкт-Петербурга. Его этюды воспели наш город совсем по-чеховски — зоркий взгляд ухватил красоту обыденной жизни, не парадных, но таких выразительных уголков.

Как выразилась Ульяна Марковна Ситникова, художница из Новошахтинска, «…куда не посмотри, всюду хочется замереть и писать, писать…». К слову, именно ей удалось сделать потрясающий фотоснимок в Домике Чехова, засняв Андрея Владимировича Архипова – статного, красивого и очень высокого человека – в узком дверном проеме маленького чеховского домика.

— Можете ли вы сегодня, после всех тревог, хлопот и переживаний, сказать, что как организаторы пленэра справились с поставленной задачей, а может и сверхзадачей?

— Пожалуй, да. Очень плодотворными оказались «круглый стол» и просмотр-показ работ, которые позволили художникам обменяться мнениями по ряду актуальных тем и познакомиться с творчеством друг друга.

Некоторые художники открылись в новом амплуа. Так, например, великолепный донской художник Владимир Андреевич Карначев, традиционно выступающий как живописец, показал себя прекрасным графиком.

Шахтинская художница Людмила Васильевна Оганова, «напитавшись» атмосферой Таганрога и идеями пленэра, намеревается выполнить большую законченную работу дома. Пленэр для нее — возможность собрать материал: зарисовки, наброски, идеи… У нее в разработке замечательный сюжет: героев рассказа «Человек в футляре» вписать в наши улочки, которые она открыла для себя в этот приезд.

От первого дня пленэра до церемонии награждения его участников всё было торжественно, ярко, событийно. На художников большое впечатление произвел музей и его замечательная коллекция, его по-чеховски трогательная история, с большой любовью представленные нашим директором Тамарой Федоровной Пугач.

Музейная коллекция пополнилась прекрасными работами участников пленэра — и это само по себе замечательный результат.

— Вы заявляли, что «Пленэр по-чеховски» посвящен 165-й годовщине со дня рождения Антона Павловича, а это ведь дата будущего года?

— Закрытие пленэра в эти осенние дни не означает его завершения. Ко дню рождения Чехова — к 29 января — мы подготовим традиционную выставку, где планируем показать работы участников нашей яркой творческой недели. Их произведения будут представлены и в городском пространстве — на больших рекламных щитах. В рамках своих выездных мероприятий музей также будет показывать картины приезжих и таганрогских художников — участников прошедшего пленэра. Так что девизу нашего проекта «Пусть всегда будет Чехов!» мы намерены следовать неукоснительно — в любое время года!

— Спасибо, Татьяна Сергеевна за интервью! Пусть всегда у вас и ТХМ будут желание, возможности и вдохновение для реализации таких масштабных творческих проектов!

Беседовала Елена ЧЕХОВА. Фото предоставлены ТХМ.