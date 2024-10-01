Главная » #Экология

Как предпринимателям Таганрога получить грант на развитие особо охраняемых природных территорий России

На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Фонд «Зеленая миссия» запускает конкурс малых грантов для развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) через социальное предпринимательство. У предпринимателей есть шанс внести свой вклад в продвижение ООПТ.

#Экология

Конкурс проводится при поддержке компании Greenway Global и Росзаповедцентра Минприроды РФ.

Принять участие в нем может любой желающий, у кого есть интересный проект или стартап, направленный на развитие особо охраняемых природных территорий страны. Например, проекты по продвижению национальных промыслов, по изготовлению экосувениров для посетителей ООПТ или проекты по развитию туристской инфраструктуры вокруг заповедников и национальных парков.

Победители конкурса получат гранты в размере до 500 тыс. рублей на реализацию своих проектов. Заявки принимаются до 20 октября 2024 года.

Ознакомиться с положением о конкурсе, сроками, правилами участия и подать заявку можно по ссылке.

Для участия в конкурсе понадобится анкета грантозаявителя, описание проекта и приложения. Рекомендуется перед подачей заявки четко сформулировать ваши цели и задачи, а также заручиться поддержкой партнерской ООПТ.

Изображение от freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru