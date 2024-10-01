Как предпринимателям Таганрога получить грант на развитие особо охраняемых природных территорий России

Фонд «Зеленая миссия» запускает конкурс малых грантов для развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) через социальное предпринимательство. У предпринимателей есть шанс внести свой вклад в продвижение ООПТ.

Конкурс проводится при поддержке компании Greenway Global и Росзаповедцентра Минприроды РФ.

Принять участие в нем может любой желающий, у кого есть интересный проект или стартап, направленный на развитие особо охраняемых природных территорий страны. Например, проекты по продвижению национальных промыслов, по изготовлению экосувениров для посетителей ООПТ или проекты по развитию туристской инфраструктуры вокруг заповедников и национальных парков.

Победители конкурса получат гранты в размере до 500 тыс. рублей на реализацию своих проектов. Заявки принимаются до 20 октября 2024 года.

Ознакомиться с положением о конкурсе, сроками, правилами участия и подать заявку можно по ссылке.

Для участия в конкурсе понадобится анкета грантозаявителя, описание проекта и приложения. Рекомендуется перед подачей заявки четко сформулировать ваши цели и задачи, а также заручиться поддержкой партнерской ООПТ.

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