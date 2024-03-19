В пост принято придерживаться ограничений в еде и отказаться от продуктов животного происхождения, которые содержат много белка и аминокислот. Однако, организм может испытывать сильный стресс, не получая нужных питательных элементов. Как правильно питаться, чтобы не навредить самому себе рассказали специалисты регионального Роспотребнадзора.

Прежде всего, нужно использовать крупы. К примеру, гречку, которая содержит много протеина, но в ней нет глютена. Попробуйте приготовить крупы с овощами, грибами – получится отличная замена мяса. Содержание белка в овсянке тоже довольно высокое, лучше ее употреблять в пищу на завтрак, она даст насыщение на 4-5 часов и обогатит организм витаминами группы B, магнием, калием и железом.

Бобовые (чечевица, фасоль и горох) считаются самым лучшим источником растительного белка, поэтому их рекомендуется включить в ежедневный рацион во время Великого поста. Можно сварить гороховый суп или сделать винегрет.

Соевые продукты все чаще появляются на полках магазинов – молоко, йогурт, сыр тофу и другие. Их можно по праву считать полноценными заменителями мяса.

Орехи относят к категории суперфудов, составляя рацион, стоит учитывать высокую калорийность орехов – в среднем это 700 ккал на 100 г. Стать полной заменой мяса и животного белка орехи не смогут, лучше использовать их как добавку к блюдам, например овощным салатам.

Грибы – ценный источник белка, не зря их называют «лесным мясом». Используйте сухие грибы как приправу к любому супу – это дополнительный источник протеинов и натуральный усилитель вкуса. Чтобы полноценно заменить животный белок и получить максимум полезных свойств, сочетайте грибы с бобами или соевыми продуктами.

Овощи богаты клетчаткой, которая помогает работе кишечника – выводит вредные токсины. Сочетайте овощи с грибами, гречкой или бурым рисом – их свежесть и сочность сделают блюдо ярким и аппетитным. Заменить мясо поможет зеленый горошек, добавляйте его в любой салат или подавайте как гарнир к овощным котлетам.

Рыба и морепродукты — ценность их белка практически не отличается от мясного. К сожалению, в пост рыба разрешена только в определенные дни: на Благовещение и в Вербное Воскресенье. Это хороший повод приготовить на обед ароматный рыбный суп. На ужин полноценно заменить животный белок сможет скумбрия с овощами в духовке.

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