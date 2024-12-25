Как потребители Таганрога могут защитить свои права в сфере ЖКХ

Потребитель — гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Такое определение дает Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». Каждый гражданин, приобретающий коммунальную услугу, имеет полное право на то, чтобы эта услуга была качественная.

При получении жилищно-коммунальных услуг потребитель взаимодействует с энергоснабжающими и обслуживающими организациями.

Как правило, отношения между сторонами закрепляются договором, в котором прописываются права и обязанности потребителя и исполнителя.

Если же права потребителей нарушаются какими-либо незаконными действиями или бездействием энергоснабжающих, управляющих организаций или жилищных компаний, то защитить интересы граждан можно двумя путями – во внесудебном порядке и в судебном порядке.

Что представляет собой внесудебный порядок?

Если коммунальная услуга потребителю предоставлена с нарушениями, то это можно урегулировать и без вмешательства суда. Для этого следует написать претензию в адрес организации, которая ваши права нарушила.

Претензия может быть составлена в произвольной форме, но очень важно излагать в ней свои требования грамотно. Это поспособствует тому, что они будут выполнены. Например, «прошу расторгнуть договор от (дата) и вернуть мне выплаченные по договору (сумма) рублей». Помните, что претензия должна быть написана в двух экземплярах. Один бланк передается в организацию, предоставляющую услуги в сфере ЖКХ, а второй (уже подписанный сотрудником данной организации) вы оставляете себе.

К сожалению, иногда бывает так, что организация отказывает в выполнении законных требований потребителя, и если потребителем не получается отстоять нарушенные права мирным путем, то приходится решать возникший вопрос в судебном порядке.

Что такое судебный порядок?

Судебный порядок или исковое производство представляет собой деятельность суда по рассмотрению и разрешению споров о праве или охраняемом законом интересе, возникающих из гражданских и иных правоотношений.

Если у вас имеются письменные документы, подтверждающие нарушение прав потребителя при предоставлении ему коммунальной услуги; документы, доказывающие совершение попыток урегулировать спор в досудебном порядке (например, официальная переписка) и вы полностью уверены в собственной правоте, то можете смело подавать иск в суд. Перечень таких документов зависит от существа спора, но по любому делу должно быть составлено исковое заявление.

Обратите внимание, что прежде чем обратиться в суд очень важно позаботиться о предоставлении доказательств обоснованности выдвигаемых требований.

Уважаемые потребители, напоминаем, что в соответствии с положениями ст. 47 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и п. 5 ст. 40 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе как уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей может быть привлечен судом к участию в деле или вступить в дело по своей инициативе или по инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей. Для этого необходимо заявить ходатайство о привлечении территориального отдела Управления в качестве уполномоченного государственного органа для дачи заключения по делу.

Администрация Таганрога