НАТЭК-Нефтехиммаш, один из ключевых работодателей Ростовской области в области тяжелого машиностроения, провел кадровый анализ и оценку зарплат предприятий в Таганроге за период с 2021 по 2023 годы.

Количество юрлиц за это время снизилось почти на 10% (до 4 700 предприятий), а количество ИП выросло на 7% (до 9 213). Согласно статистике системы СПАРК-Интерфакс, в лидерах по видам деятельности остаются компании оптовой, розничной торговли, недвижимости и строительства (78,6%), а производство и металлообработка занимают лишь 6,8%.

Лучше всего себя чувствуют компании из сферы производства металлических изделий: их число (как юрлиц, так и ИП) в Таганроге на конец исследуемого периода составило 384. В городе также работает 216 предприятий, предоставляющих услуги в сфере металлообработки, производства металлоконструкций и металлургии, изготовления деталей и узлов по чертежам заказчика, производства котельного и теплообменного оборудования. Число сотрудников, занятых в этих сферах, к концу 2023 года составило более 30 000 человек и практически сильно не поменялось.

В рейтинге компаний по выручке в производственном сегменте первое место занимает АО «Евраз Маркет» (металлопрокат производства металлургических предприятий, металлообработка), второе — АО «ТАГМЕТ» (производство стальных труб, профилей, фитингов, металлообработка), третье — ПАО ТКЗ «Красный котельщик» (производство оборудования для электростанций и генерирующих объектов промышленности).

Самые востребованные профессии на предприятиях — токари и слесари различного назначения, а также операторы станков. По данным интернет-порталов по подбору персонала, за январь–март 2024 года средняя зарплата по этим профессиям, в зависимости от должности, предприятия и разряда, варьируется от 57 тыс. рублей до 100 тыс. рублей.

Почти у всех производственных предприятий в состав социальных пакетов входят полная или частичная компенсация обедов, бесплатные первичные или периодические медосмотры, предоставление спецодежды и обучение за счет компаний.

Мы понимаем востребованность и рост интереса к рабочим профессиям, поэтому и проводим такие исследования. Они помогают нам разрабатывать оптимальные и наиболее эффективные программы поддержки наших сотрудников и, в конечном счете, создавать наиболее привлекательные условия труда на рынке. Это уже принесло хорошие результаты: к нам приходят молодые специалисты, несмотря на ощутимый дефицит кадров, который сейчас наблюдается в экономике, — рассказал Александр Береснев, директор производства НАТЭК-Нефтехиммаш.

В НАТЭК-Нефтехиммаш наравне с участниками регионального рынка также существуют несколько систем мотивации труда. Ежеквартально проводится обучение по внедрению идей и проектов сотрудников коллектива. В 2023 году на предприятии внедрили систему наставничества: наиболее опытные и квалифицированные сотрудники сопровождают молодых специалистов и стажеров. С декабря 2022 года НАТЭК-Нефтехиммаш участвует в программе национального проекта «Производительность труда».

Фото предоставлено НАТЭК-Нефтехиммаш