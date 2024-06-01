Как будут решаться проблемы жителей дачных товариществ Таганрога

Вчера, 31 мая, администрацией Таганрога по инициативе депутата городской Думы Ларисы Овсиенко было организовано выездное рабочее совещание с посещением проблемных точек 15-го избирательного округа.

Среди депутатских округов Таганрога 15-й округ является самым большим по площади. На его территории находятся Примиусские посёлки и 14 дачных и садовых товариществ, в которых уже насчитывается более трёх тысяч дворов и домовладений.

В числе участников совещания, выехавших в этот район – заместитель главы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства Егор Долматов, заместитель начальника УЖКХ Таганрога Сергей Погудин, начальник территориального управления администрации Наталья Ситкина, начальник управления транспорта и дорожного строительства Таганрога Елена Забродина, директор МУП «Управление «Водоканал» Максим Неснов, директор МКУ «Благоустройство» Алексей Кузьменко, заместитель директора ООО «Экотранс» Владимир Сагельдин. Их сопровождали представители общественности.

Первая остановка – на подъезде к Николаевке, на пересечении улиц Ленина, Шишкина и Варданяна. Здесь жители просят перенести имеющиеся заглублённые контейнеры для сбора ТКО в новое место. По их предложению будут определены новые точки сбора мусора и оборудованы контейнерные площадки. В перспективе – оборудование остановочного комплекса общественного транспорта и пешеходного перехода (этот вопрос нуждается в проработке с Министерством транспорта Ростовской области) и строительство сети уличного освещения, которого здесь ранее никогда не было.

По ул. Малой Лиманной в настоящее время проводится грейдирование проезжей части, затем она будет засыпана асфальтовым фалом.

В районе пересечения объездной трассы и пер. Вечность по мнению и жителей, и депутата давно назрело строительство гипермаркета, чтобы не ездить за продуктами первой необходимости, за всякой мелочью в Таганрог. Участок для этого имеется, вопрос требует проработки.

Далее, на углу пер. Вечность и ул. Большой Лиманной, ремонт которой был проведён в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», образовалась значительная выбоина в асфальте. Место очень оживлённое, проездное. Выбоину жителям пообещали ликвидировать карто-ямочным ремонтом.

Благодаря усилиям и настойчивости депутата удалось огородить кладбище по ул. Большой Лиманной. Расположенное практически в границах жилой застройки, оно давно требовало ограждения. Проезжая мимо кладбища, Лариса Овсиенко обратила внимание присутствующих на этот факт и поблагодарила Администрацию Таганрога за выделение необходимых средств для решения данной проблемы.

На следующем переулке – Центральном – обсудили возможность ремонта проезжей части: здесь ходит общественный транспорт, и ремонт в ближайшее время необходим. А увидев стоящий у остановки автобус, обсудили проблемы в его работе. В ответ на жалобы жителей о неработающих в автобусах кондиционерах Елена Забродина пообещала провести разъяснительную работу с компанией-перевозчиком.

Неработающие кондиционеры, недостаточное количество и вместимость автобусов – это, конечно, важные, острые вопросы, которые надо снимать. Но самым главным вопросом является стоимость проезда, – считает Лариса Овсиенко. – Маршрут 911 межмуниципальный, билет здесь стоит 61 рубль. По сравнению с 37 рублями на городских маршрутах разница очень большая. По моей просьбе сейчас финансисты проводят расчёт, во сколько бюджету обошлась бы компенсация перевозчику, чтобы перевозить пассажиров по 37 рублей. Если проблему удастся решить положительно, это будет огромное подспорье людям.

Требует внимания и дорога по пер. Сельскому. Не имеющая твёрдого покрытия, она периодически подсыпается щебнем. Но самая важная проблема на данном переулке – состояние проходящего здесь водовода диаметром 300 мм.

Балансодержателя у водовода нет, он фактически бесхозный, – пояснил Максим Неснов. – Глава администрации Андрей Евгеньевич Фатеев поставил задачу принять водовод в муниципальную собственность. Она решаемая, но не одномоментно. Когда возьмём водовод на баланс, сможем обслуживать его на постоянной основе. Пока же «Водоканал» может проводить лишь аварийный ремонт. Мы это делали и делать будем.

Завершился выезд совещанием с председателями садоводческих товариществ в правлении ДНТ «Дачное-2». Здесь обсуждались вопросы ремонта и содержания дорог, технического присоединения к водопроводу, некачественного электроснабжения. Егор Долматов предложил каждому председателю направить на его имя перечень конкретных проблемных вопросов, требующих первоочередного внимания:

Мы в администрации проработаем поступившие предложения и вместе с вами определимся, что и в какие сроки будем делать в пределах имеющихся бюджетных возможностей.

Выездное совещание прошло содержательно с позитивными результатами, – отметила в завершении Лариса Овсиенко. – Проблемные вопросы я подняла на последнем заседании городской Думы 16 мая, и хочу поблагодарить главу администрации Таганрога Андрея Евгеньевича Фатеева, который поручил организовать выезд в 15-й округ. Жители отдалённых территорий – это такие же таганрожцы, как и все остальные, надо им помогать. Надеюсь, что все обозначенные проблемы будут в комплексе решаться.

Источник: городская Дума Таганрога