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Как будут работать медучреждения Таганрога на майские праздники

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В Таганроге утвержден график работы учреждений здравоохранения в период майских праздников с 28 апреля по 12 мая. Экстренная медицинская помощь в стационарах будет оказываться в круглосуточном режиме.

Город

Для больниц (кроме БСМП и детской городской больницы – работают круглосуточно) рабочими днями станут 2, 3, 8 мая. Поликлиники – взрослые и детские – на выходные уйдут 1 и 9 мая. В городской поликлинике № 2 в эти дни организуют работу кабинета неотложной помощи (с 7 до 20 часов).

Стоматологические поликлиники уйдут на выходные с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. В стоматологической поликлинике № 3 дежурные смены будут работать круглосуточно.

С полным графиком можно ознакомиться здесь

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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