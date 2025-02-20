К таганрогскому проекту «Мир читает Чехова» присоединились участники из России и 77 стран

Акция в честь 165-летия со дня рождения великого писателя продлена до 15 июля 2025 года.

Акция «Мир читает Чехова», организованная управлением по развитию туризма и внешних связей администрации Таганрога и Центральной городской публичной библиотекой им. А.П. Чехова, стала самым масштабным международным проектом в истории города.

Приуроченная к 165-летнему юбилею со дня рождения Антона Павловича Чехова, уроженца Таганрога, в этом году акция проходит уже в третий раз. Причем, в этот раз — впервые проводится при информационной поддержке Россотрудничества, поэтому самое активное участие в ней приняли проживающие за рубежом соотечественники.

География участников впечатляет — кроме России, это 77 стран мира. Чехова читают граждане Абхазии, Австрии, Азербайджана, Алжира, Аргентины, Армении, Беларуси, Бенина, Болгарии, Боливии, Великобритании, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Египта, Замбии, Израиля, Индии, Индонезии, Иордании, Ирака, Ирана, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Казахстана, Камеруна, Канады, Кипра, Киргизии, Китая, Колумбии, Республики Конго, Кот-д’Ивуара, Кубы, Латвии, Ливана, Мадагаскара, Мальдив, Марокко, Мексики, Молдовы, Монголии, Намибии, Нигерии, Нидерландов, Никарагуа, Норвегии, ОАЭ, Перу, Польши, Португалии, Северной Македонии, Сербии, Словакии, США, Таджикистана, Танзании, Того, Туниса, Туркменистана, Турции, Уганды, Узбекистана, Украины, Франции, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланки, Эквадора, Эстонии, Южной Осетии и Японии.

«Мир читает Чехова» уже объединил сотни россиян и более 1000 участников из-за рубежа — школьников, студентов, представителей общественных организаций, работников библиотек, филологов, переводчиков, актёров театра и дипломатов, которые прислали видеоролики с отрывками из произведений и писем Антона Павловича на 43 языках мира, рассказыват об акции пресс-служба администрации Таганрога.

Акция продлена до 15 июля 2025 года. Для того чтобы принять участие, нужно записать двухминутный ролик с чтением отрывка из любого произведения Чехова на любом языке. При публикации видеороликов на личных страницах участники акции используют хештеги #мирчитаетчехова и #worldreadschekhov.

Фото: администрация Таганрога.