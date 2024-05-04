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К осени в Таганроге обустроят новый стадион

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В Таганроге начали благоустраивать стадион, расположенный между школами №№ 34 и 37 и к новому учебному году у ребят появится новое место для занятий спортом.

Благоустройство

Как сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев, сейчас на объекте специалисты «Водоканала» ведут работы по выносу инженерных коммуникаций. А вот реконструкция самого стадиона и обустройство на нем спортивных площадок будут выполнены за счет предприятия «Лемакс».

Неоднократно подчеркивал роль наших предприятий в жизни Таганрога. Многие из них благоустраивают не только прилегающие территории, но и активно помогают городу в решении самых различных вопросов, — отметил глава городской администрации.

Фото t.me/Fateev

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благоустройство новости стадион Таганрог
Таганрогская правда
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