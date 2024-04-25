В Ростовской области ремонтируют участок региональной автодороги Ростов – Ставрополь, которая начинается от магистрали М-4 «Дон» и тянется до границы Ставропольского края.

Работы ведутся в рамках нацпроекта на участке км 81+820 — км 83+700 в Егорлыкском районе. Сейчас рабочие заняты устройством выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. Далее им предстоит обустроить слой покрытия на основной дороге, пересечениях и примыканиях, а также нанести горизонтальную разметку термопластиком. Завершить работы на объекте планируют с опережением – к началу летнего сезона. Кстати, в нынешнем году будет выполнен ремонт еще одного участка этой трассы в Целинском районе.

Автодорога проходит по шести муниципальным районам Ростовской области и обеспечивает транспортную связь большого количества населенных пунктов с донской столицей. Напомним, в 2023 году на ней было отремонтировано еще четыре участка протяженностью более 20 км.

Фото donland.ru