К форуму «Диалог о фейках 2.0» присоединились более 1000 участников из 65 стран

20 ноября в Москве проходит второй международный форум «Диалог о фейках 2.0». Там обсудят тему борьбы c дезинформацией в мире.

В столице собрались более 1000 участников из 65 стран. Среди них: представители федеральных органов исполнительной власти, международные эксперты, СМИ и участники бизнес-сообщества. Также на форуме присутствуют эксперты из: США, Австралии, Китая, Франции, Испании, Италии, Нидерландов, Швейцарии, Австрии, Великобритании, Германии, Индии, Турции и др.

Деловая программа включает в себя 7 сессий. Участники обсудят вопросы противодействия фейкам, а также обменяются лучшими практиками и подходами к решению этой проблемы.

«На форуме мы представим концепцию Международной ассоциации по фактчекингу. Она сосредоточится на защите пользователей интернета от фейковой информации, количество которой растет с каждым днем. Наши двери будут открыты для представителей всех стран, которые борются с дезинформацией, если они разделяют наши ценности и готовы к объективному представлению фактов, — отметил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак».

Стратегическим партнером форума выступает ТАСС. Международная сессия проводится при участии RT.

Фото АНО «Диалог»