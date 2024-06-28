Из-за утечек ограничена подача воды в трех районах Таганрога

28 июня в Таганроге в очередной раз ограничили водоснабжение в нескольких районах города. Сотрудники коммунальной службы устраняют утечки на водопроводных сетях.

Как сообщает МУП «Управление «Водоканал», ремонтные работы ведутся на улице Транспортной, 2 А. В связи с этим водоснабжение осуществляется пониженным давлением в Безымянном проезде и на улице Театральной примерно до 16 часов.

Также утечку устраняют в переулке 7-м Новом, 95 Б. Поэтому ограничено водоснабжение жителей Северного и Восточного районов города. Ориентировочно до 20 часов. Кроме того, в связи с неотложными работами на насосном оборудование для бесперебойного функционирования аварийного канализационного коллектора до 18 часов снижены параметры водоснабжения еще и в границах части Центрального района.

Фото Анатолия Ивашова