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Из-за утечек ограничена подача воды в трех районах Таганрога

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28 июня в Таганроге в очередной раз ограничили водоснабжение в нескольких районах города. Сотрудники коммунальной службы устраняют утечки на водопроводных сетях.  

Город

Как сообщает МУП «Управление «Водоканал», ремонтные работы ведутся на улице Транспортной, 2 А. В связи с этим водоснабжение осуществляется пониженным давлением в Безымянном проезде и на улице Театральной примерно до 16 часов.

Также утечку устраняют в переулке 7-м Новом, 95 Б. Поэтому ограничено водоснабжение жителей Северного и Восточного районов города. Ориентировочно до 20 часов. Кроме того, в связи с неотложными работами на насосном оборудование для бесперебойного функционирования аварийного канализационного коллектора до 18 часов снижены параметры водоснабжения еще и в границах части Центрального района.

Фото Анатолия Ивашова

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Таганрогская правда
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