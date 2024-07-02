2 июля в Таганроге остались без электричества жители некоторых улиц города, сообщает МКУ «Управление защиты от ЧС».
В связи с тем, что специалисты ЮЗЭС проводят аварийные ремонтные работы, нет света в домах части Северного микрорайона, а также на улицах Дзержинского, 1-й Котельной, 18-ой Садовой площадке, 4-м и 5-м Линейных проездах и в переулке 11-м Новом.
«Время окончания ремонтных работ: до устранения», — говорится в сообщении.
Фото «Таганрогской правды»
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».