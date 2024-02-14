Сегодня, 14 февраля, в Ростовской области сложная ситуация с подтоплениями домов наблюдается в Аксайском районе. Из-за обильного выпадения осадков и разлив рек Тузлов и Грушевка здесь произошел подъем грунтовых вод на территории Грушевского сельского поселения, происходит подтопление подвалов ряда домовладений.

Как сообщили в пресс-центре региона, сейчас там ведутся работы по ликвидации последствий стихии. Затоплены территории детской и спортивной площадки, ул. Заречная и улица Зеленая. В зоне подтопления оказались 31 двор домовладений и 25 огородов.

Силами спасателей Аксайского района и Южного пожарно-спасательного отряда производится откачивание воды с территории приусадебных участков и подвальных помещений с помощью мотопомп. Силами администрации Грушевского сельского поселения проводятся работы по откачке воды в цокольном этаже Грушевской средней школы помощью мотопомпы и электрических насосов. Проведены инженерные работы: устройство дренажных каналов с укладкой труб по пяти улицам станицы Грушевской.

Специалистами проведены обследования русел рек Тузлов и Грушевка, установлено, что заторов искусственного характера нет. Установлены посты гидрологического наблюдения.

На территории станицы Грушевской и хутора Веселый введен режим чрезвычайной ситуации. Готов к работе пункт временного размещения населения. По вопросам подтопления домовладений жители могут обращаться в Единую диспетчерскую службу Аксайского района по телефону 112 и +7 (86350) 3-56-47.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области (из архива)