Из-за работ на водоводе жители нескольких улиц Таганрога будут сегодня без воды

Подвоз технической воды будет осуществляться в течение дня.

Сегодня, 10 июля, в связи с проведением работ по переключению участка водовода по ул. Дзержинского до 23 часов подача холодного водоснабжения будет осуществляться пониженным давлением в дома на нескольких улицах — ул. С. Лазо, ул. Дзержинского, ул. Морозова, Артиллерийские переулки, а также район Нового вокзала. Об этом сообщает МКУ «Управление защиты от ЧС» города.

Организован подвоз технической воды будет автоцистернами. Заявку можно подать по тел. +7 (8634) 319-438.

Кроме того, сегодня ведутся аварийные работы на водоводе по ул. Бабушкина, 58. В этой связи водоснабжение пониженным давлением будет осуществляться в районе, ограниченном ул. Щаденко, ул. Воскова, пер. Станочный, ул. Бабушкина, ул. Шаумяна, ул. Социалистическая, Михайловка, части северного района. До 18.00 подача воды должна быть восстановлена в обычном режиме.

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