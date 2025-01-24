Из-за аварийных ремонтных работ несколько улиц в центре Таганрога остались без света

24 января в Таганроге ЮЗЭС проводит аварийные ремонтные работы на ТП-121.
На трансформаторной подстанции энергетики меняют опору.
«Без электроэнергии остались дома в районе улицы Чехова, 43, 49, улицы Р. Люксембург, переулков Добролюбовского и Некрасовского», — сообщает МКУ «Управление защиты от ЧС» Таганрога.
Завершить ремонт планируется к 17 часам. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8(8634) 38-31-10.
Фото из архива
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