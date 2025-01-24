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Из-за аварийных ремонтных работ несколько улиц в центре Таганрога остались без света

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24 января в Таганроге ЮЗЭС проводит аварийные ремонтные работы на ТП-121.

Город

На трансформаторной подстанции энергетики меняют опору.

«Без электроэнергии остались дома в районе улицы Чехова, 43, 49, улицы Р. Люксембург, переулков Добролюбовского и Некрасовского», — сообщает МКУ «Управление защиты от ЧС» Таганрога.

Завершить ремонт планируется к 17 часам. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8(8634) 38-31-10.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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