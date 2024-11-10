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Из-за аварий ограничено водоснабжение в Таганроге и близлежащих поселках

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10 ноября МУП «Управление «Водоканал» Таганрога ведет аварийно-восстановительные работы в двух районах города и СНТ.

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Так, утечку устраняют по адресу: СНТ «Металлург», 1. Вода подается пониженным давлением в СНТ «Металлург», Греческие Роты, поселки Дарагановка и Герасимовка, ориентировочно до 16 часов.

Также до 16 часов работы будут вестись на пересечении улиц Афоновых и Урицкого. Водоснабжение ограничено в районе Нового вокзала.

Еще одна точка работ – Поляковское шоссе, 13. До 18 часов проблемы с водоснабжением могут испытывать жители домов, расположенных на Поляковском шоссе, улицах Ломоносова, Чехова, Транспортной, Галицкого, Безымянном проезде, микрорайоне «Авиатор».  

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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