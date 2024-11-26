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Из-за аварий без воды остались несколько районов Таганрога и близлежащие села

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26 ноября в нескольких районах Таганрога и близлежащих селах из-за порывов на водопроводных сетях ограничена подача воды. Об этом сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Город

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку в переулке 5-м Новом. В связи с этим водоснабжение осуществляется пониженным давлением в Северном микрорайоне, на улицах Шаумяна, Щаденко, Москатова, Л. Чайкиной, Инициативной, Нижней линии, 2-й Линии, Бабушкина, Социалистической, в 5-м Линейном проезде, 7-й Садовой площадке, переулке 1-м Новом и микрорайоне Михайловка. Ориентировочно до 17 часов.

Работы ведутся на Северо-Западном шоссе. Поэтому ограничена подача воды в районе самого шоссе, Греческих Рот, Дарагановки, Герасимовки. Примерно до 19 часов.

Еще одну утечку устраняют на улице Сергея Шило, 196. Поэтому нехватку воды могут ощущать жители домов на улицах Сергея Шило и Пархоменко. Ориентировочно до 17 часов.

Также аварийные работы ведутся на пересечение Малого Садового переулка и улицы Портовой. Водоснабжение ограничено на улицах Портовой, Лесной бирже, Адмирала Крюйса примерно до 17 часов.

Фото из архива

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Водоканал нет воды новости Таганрог
Таганрогская правда
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