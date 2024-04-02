В рамках Недели детской книги, приуроченной к весенним школьным каникулам и дню рождения датского сказочника Ганса Христиана Андерсена, в Мариуполе побывали директор таганрогского издательсва «Лукоморье» Инна Михайлова, заведующая Домом-музеем писателя И.Д. Василенко Юлия Золотько и заведующая Детской библиотекой имени Василенко Любовь Бойченко.

Ребята узнали о жизни и произведениях детского советского писателя Ивана Дмитриевича Василенко, приняли участие в посвященном его творчеству интерактивном уроке, сыграли роли Ляси и Артемки в театрализованной постановке. Большой интерес вызвали продемонстрированные отрывки из фильмов, снятых по произведениям писателя «Волшебная шкатулка» и «Артемка в цирке».

Каждый участник программы «Встреча с писателем – праздник для читателя» получил новые знания, массу положительных эмоций и подарок — музейный сувенир «Голубая птица», которая обязательно исполнит самые сокровенные мечты детей и взрослых. Разноцветные бумажные птицы, выполненные в технике оригами, создаются в таганрогском Доме-музее И.Д. Василенко умелыми руками сотрудниц. Всем достались и сладкие гостинцы – конфеты – в память о том, что Иван Дмитриевич Василенко любил одаривать ими детвору.

Подарками библиотеке от издательства «Лукоморье» стали информационный стенд «Василенко Иван Дмитриевич» и новое издание книги Василенко.

В начале 2025 года Таганрог отметит 130-летие со дня рождения писателя Ивана Василенко, который родился 8 (по новому стилю — 20) января 1895 года в Макеевке. Когда Ване было 7 лет, его семья переехала в Таганрог. Наш город Иван Дмитриевич полюбил всей душой и связал с ним и свою жизнь, и свое творчество.

В нынешнем году, к предстоящему юбилею, таганрогское издательство «Лукоморье» по заказу Таганрогского музея-заповедника планирует выпустить в свет сразу три тома его произведений. Первый том, в который вошли повести «Артемка в цирке» и «Волшебная шкатулка», уже вышел из типографии и теперь появился в библиотеке Мариуполя.

Юрий Сомко

Фото предоставлены Музеем И.Д. Василенко