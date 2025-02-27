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Из Таганрога на экспорт отправлено почти 60 тонн рыбы

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Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении.

#Экономика

В период с 17 по 21 февраля из Таганрога на экспорт направлено три партии мороженой рыбы общим весом 58,5 тонны. Управлением Россельхознадзора о региону проведен ветеринарный контроль продукции, качество и безопасность рыбы подтверждена результатами лабораторных исследований, сообщает ведомство.

Рыба отправится на экспорт в Республику Молдова и Азербайджан. Предприятия, осуществляющее экспорт, включены в список российских предприятий, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям стран-импортеров, говорится в сообщении.

Фото: Изображение от luis_molinero на Freepik

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Таганрогская правда
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