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Из Ростовской области в фонд «Защитники Отечества» поступило 9,5 тысяч обращений

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Первое заседание обновленного состава Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» прошло в Москве. Председатель фонда Анна Цивилева рассказала об итогах работы организации за 9,5 месяцев.

#В стране

Всего в филиалы фонда поступило более 850 тысяч обращений. А 9500 из них в Ростовской области. Уже удалось решить 8500, а остальные в процессе реализации.

Вопросы, с которыми чаще всего обращались жители страны, связаны с назначением мер социальной поддержки, денежными выплатами и получением удостоверения ветерана боевых действий.

Например, социальный координатор ростовского филиала фонда Татьяна Морковская помогла маме участника СВО оформить удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий. Сейчас соцкоординатор постоянно на связи с подопечной и даже приглашает Елену и её детей на праздничные мероприятия.

Сергей Кириенко, председатель Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества», отметил, что одно из важнейших направлений деятельности фонда — сбор и анализ обратной связи от подопечных. Ведь важно узнавать от ветеранов и их семей о качестве той поддержки, которую оказывают.

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Таганрогская правда
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