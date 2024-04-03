Из Ростовской области за минувшую неделю экспортировано в Азербайджан 20 тонн донской мороженой рыбы, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Контроль продукции проводился специалистами ведомства в пункте ветеринарного оформления «Таганрогский».

Экспортируемая продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований, — пишет источник.

Разрешение на вывоз груза выдан Россельхознадзором в автоматизированной системе «Аргус».

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