Из Ростовской области за минувшую неделю экспортировано в Азербайджан 20 тонн донской мороженой рыбы, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.
Контроль продукции проводился специалистами ведомства в пункте ветеринарного оформления «Таганрогский».
Экспортируемая продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований, — пишет источник.
Разрешение на вывоз груза выдан Россельхознадзором в автоматизированной системе «Аргус».
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