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Из Ростовской области в Абхазию можно будет уехать по «единому» билету

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С 30 апреля жители Ростовской области смогут уехать на Черноморское побережье Абхазии по «единому» билету  «поезд + автобус», сообщает региональный Минтранс.

Новости Ростовской области

Мультимодальные пассажирские перевозки из регионов России возобновит АНО «Единая транспортная дирекция» Минтранса России. Билеты на восьмой курортный сезон уже доступны для покупки.

Перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Это позволит туристам гарантированно спланировать свой маршрут и беспрепятственно добраться на комфортабельных автобусах до точки назначения.

Оформить «единый» билет «поезд + автобус» можно в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО «ФПК», а также на сайте ОАО «РЖД». Билет «самолет + автобус» оформляется через агентскую сеть ТКП: сервисы для покупки авиабилетов онлайн и кассы транспортно-туристических агентств.

Стоимость автобусной части «единого» билета в нынешнем году составит: Сочи – Гагра – 681 руб., Сочи – Пицунда – 752 руб., Сочи – Гудаута – 790 руб., Сочи – Новый Афон – 869 руб., Сочи – Сухум – 935 руб.

Фото mindortrans.donland.ru

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