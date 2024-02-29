С 30 апреля жители Ростовской области смогут уехать на Черноморское побережье Абхазии по «единому» билету «поезд + автобус», сообщает региональный Минтранс.

Мультимодальные пассажирские перевозки из регионов России возобновит АНО «Единая транспортная дирекция» Минтранса России. Билеты на восьмой курортный сезон уже доступны для покупки.

Перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Это позволит туристам гарантированно спланировать свой маршрут и беспрепятственно добраться на комфортабельных автобусах до точки назначения.

Оформить «единый» билет «поезд + автобус» можно в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО «ФПК», а также на сайте ОАО «РЖД». Билет «самолет + автобус» оформляется через агентскую сеть ТКП: сервисы для покупки авиабилетов онлайн и кассы транспортно-туристических агентств.

Стоимость автобусной части «единого» билета в нынешнем году составит: Сочи – Гагра – 681 руб., Сочи – Пицунда – 752 руб., Сочи – Гудаута – 790 руб., Сочи – Новый Афон – 869 руб., Сочи – Сухум – 935 руб.

Фото mindortrans.donland.ru