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Из Ростовской области экспортировано более 38 тысяч тонн кормов, молока и мяса

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Из Ростовской области в марте было экспортировано более 38 тысяч тонн животноводческой продукции: кормов, мяса, молока и рыбы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Новости Ростовской области

Специалисты ведомства в текущем месяце провели ветеринарный контроль в отношении 30 партий животноводческой продукции, предназначенной на экспорт. Объемы экспорта товаров составили 38,3 тыс. тонн.

Большая часть вывезенной продукции – это корма и  кормовые добавки (37,9 тыс. т), которые большей частью везли в Турцию и Абхазию. Также экспорт осуществлялся в ОАЭ, Китай, Либерию, Абхазию, Грузию, Саудовскую Аравию, Анголу, Азербайджан и Таджикистан. Основными видами продукции были мясо и мясопродукты (306 т), рыба и рыбопродукты (31 т), молоко и молокопродукты (29 т). Экспорт животноводческой продукции с территории региона увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вся вывезенная продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и соответствующей требованиям стран-импортеров.

Фото 61.fsvps.gov.ru

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животноводство новости Ростовская область экспорт
Таганрогская правда
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