Из Ростовской области экспортировано 27 тонн индейки

Из Ростовской области за неделю экспортировано 27 тонн мяса индейки в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Весь груз прошел контроль в местах полного таможенного оформления. Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований.

По результатам мониторинга данных ФГИС «Меркурий», в части касающейся законности происхождения экспортируемой продукции нарушений не выявлено, — пишет источник.

Разрешение на вывоз мяса индейки выдано Россельхознадзором.

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