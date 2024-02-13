Главная » #Экономика

Из Ростовской области экспортировано 27 тонн индейки

На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

Из Ростовской области за неделю экспортировано 27 тонн мяса индейки в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

#Экономика

Весь груз прошел контроль в местах полного таможенного оформления. Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований.

По результатам мониторинга данных ФГИС «Меркурий», в части касающейся законности происхождения экспортируемой продукции нарушений не выявлено, — пишет источник.

Разрешение на вывоз мяса индейки выдано Россельхознадзором.

Фото 61.fsvps.gov.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
#новости #Ростовская область #экономика
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика