В мае в портах Таганрога и Ростова сотрудники регионального Россельхознадзора оформили 12 экспортных партий кормов и кормовых добавок для животных общим весом 35,1 тысяч тонн, сообщает пресс-служба ведомства.

Основную часть экспортируемой продукции составили подсолнечный шрот (35,1 тыс. т) и готовые корма для кошек и собак (33 т). В основном продукция экспортировалась в Турцию и Абхазию.

Экспорт продукции осуществляют предприятия, прошедшие ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям страны-импортера и включенные в реестр экспортеров в информационной системе «Цербер». При осуществлении контроля в отношении подконтрольных грузов нарушений требований ветеринарного законодательства не выявлено, — пишет источник.

Всего с начала нынешнего года региональным Россельхознадзором проконтролировано 55 партий кормов и кормовых добавок.

Фото Сергея Плишенко