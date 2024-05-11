Из порта Таганрога экспортировано 90 тысяч тонн зерна

Из морского порта Таганрога в апреле было экспортировано 90 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Всего за минувший месяц из Ростовской области было отправлено за рубеж более 600 тысяч тонн зерна. В том числе из порта Ростова — 330 тысяч тонн и из порта Азова – 180 тысяч тонн. Продукцию экспортировали в Узбекистан, Турцию, Китай, Грецию, Албанию и другие страны.

Экспортируемая подкарантинная продукция сопровождалась документами, подтверждающими ее качество и безопасность с учетом требований стран-импортеров, — пишет источник.

Роспотребнадзором на экспортные партии зерна и продуктов его переработки было оформлено и выдано 250 фитосанитарных сертификатов.

Фото 61.fsvps.gov.ru