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Из порта Таганрога экспортировано 90 тысяч тонн зерна

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Из морского порта Таганрога в апреле было экспортировано 90 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Город

Всего за минувший месяц из Ростовской области было отправлено за рубеж более 600 тысяч тонн зерна. В том числе из порта Ростова — 330 тысяч тонн и из порта Азова – 180 тысяч тонн. Продукцию экспортировали в  Узбекистан, Турцию, Китай, Грецию, Албанию и другие страны.

Экспортируемая подкарантинная продукция сопровождалась документами, подтверждающими ее качество и безопасность с учетом требований стран-импортеров, — пишет источник.

Роспотребнадзором на экспортные партии зерна и продуктов его переработки было оформлено и выдано 250 фитосанитарных сертификатов.

Фото 61.fsvps.gov.ru

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Таганрогская правда
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