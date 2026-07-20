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Из-за дыма на трассе «Новороссия» под Таганрогом столкнулись 12 автомобилей

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Участниками массового ДТП стали два грузовика и 10 легковых авто, есть пострадавший.

Новости Таганрога

В Ростовской области полицейские выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое случилось сегодня днем, 20 июля. Авария произошла из-за сильного задымления трассы, вызванного возгоранием поля, сообщает Госавтоинспекция РО.

Массовая авария произошла около 13 часов, на 12-м километре автодороги Р-280 «Новороссия» в Мясниковском районе. Участниками столкновения стали 12 машин: два грузовых автомобиля и 10 легковых. ДТП спровоцировало задымление проезжей части, которое началось из-за пожара на поле слева от дороги.

В результате аварии пострадал 33-летний водитель грузовика «КамАЗ». В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего.

Фото: скрин видео Госавтоинспекции РО.

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ДТП новости происшествия Ростовская область Таганрог
Таганрогская правда

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