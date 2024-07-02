Иван Грунский проведет прием граждан в Таганроге

10 июля в 11.00 председателем комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Иваном Владимировичем Грунским запланирован приём граждан в Таганроге по вопросам сохранения объектов культурного наследия.

Личный прием будет проводиться по адресу: г. Таганрог, ул. Фрунзе, 59.

Запись на прием будет осуществлять до 17.00 9 июля инженер 1-й категории комитета по архитектуре и градостроительству Скворцова Е.И. Телефон: 8(8634)312-837.