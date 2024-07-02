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Иван Грунский проведет прием граждан в Таганроге

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10 июля в 11.00 председателем комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Иваном Владимировичем Грунским запланирован приём граждан в Таганроге по вопросам сохранения объектов культурного наследия.

Город

Личный прием будет проводиться по адресу: г. Таганрог, ул. Фрунзе, 59.

Запись на прием будет осуществлять до 17.00 9 июля инженер 1-й категории комитета по архитектуре и градостроительству Скворцова Е.И. Телефон: 8(8634)312-837.

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Таганрогская правда
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