Итоги выборов: состав городской думы Таганрога обновился на 40 процентов

С 6 по 8 сентября таганрожцы выбирали 25 депутатов по одномандатным избирательным округам.

Как сообщает Избирательная комиссия Ростовской области, явка избирателей на выборах в Таганроге составила 18,09%. Кандидаты от партии «Единая Россия» получили большинство в 23 из 25 избирательных округов, в одном округе первенствовал кандидат от партии «Новые люди», ещё в одном – самовыдвиженец.

По предварительным данным, депутатами городской Думы стали:

округ №1 – Николай Московченко («Единая Россия»);

округ №2 – Наталья Кириенко («Единая Россия»);

округ №3 – Елена Сирота («Единая Россия»);

округ №4 – Константин Харченко (самовыдвижение);

округ №5 – Алла Колоскова («Единая Россия»);

округ №6 – Руслан Стукань («Единая Россия»);

округ №7 – Александр Самойленко («Единая Россия»);

округ №8 – Валерий Селиванов («Единая Россия»);

округ №9 – Олег Тимохин («Единая Россия»);

округ №10 – Андрей Галенков («Единая Россия»);

округ №11 – Оксана Утёсова («Единая Россия»);

округ №12 – Евгений Таран («Единая Россия»);

округ №13 – Владимир Лаптев («Единая Россия»);

округ №14 – Яна Колесникова («Единая Россия»);

округ №15 – Илья Белик («Единая Россия»);

округ №16 – Денис Рудь («Единая Россия»);

округ №17 – Роман Корякин («Единая Россия»);

округ №18 – Алексей Лукашов («Единая Россия»);

округ №19 – Артём Водолазкин («Единая Россия»);

округ №20 – Александр Цветков («Единая Россия»);

округ №21 – Алексей Полубояров («Единая Россия»);

округ №22 – Оксана Муразян («Единая Россия»);

округ №23 – Андрей Стонога («Единая Россия»);

округ №24 – Алексей Шестериков («Новые люди»);

округ №25 – Сергей Ренжигло («Единая Россия»).

Переизбраны на новый срок 14 депутатов городской Думы VII созыва. Таким образом, состав городской Думы обновится более чем на 40 процентов.

Источник: городская Дума Таганрога