«Итоги года» с Владимиром Путиным продлились 4,5 часа

В этом году «Прямая линия» с Президентом снова была совмещена с большой пресс-конференцией. Глава государства отвечал на вопросы журналистов и россиян.

Общение продлилось 4,5 часа. За это время Владимир Владимирович ответил на 76 вопросов. Главными темами стали — экономика, СВО, социальные вопросы и международные отношения.

Начнем с того, что Владимир Путин подтвердил планы России построить кольцевую автодорогу вокруг Азовского моря.

Президент отметил, что для поддержки граждан семейная ипотека сохраняется. И не должно быть никаких лимитов для семейной и сельской ипотеки. Владимир Путин напомнил об уникальном российском изобретении — материнском капитале. Но глава государства заметил, что мер поддержки все равно недостаточно, инструменты будут совершенствоваться.

«С экономикой в целом в России ситуация обстоит нормально, устойчиво. Развиваемся несмотря ни на что, ни на какие внешние угрозы. Заработные платы выросли на 9% в реальном выражении. За минусом инфляции. Располагаемые доходы населения тоже подросли. В целом, ситуация стабильная и надежная», — прокомментировал экономические вопросы Президент.

И несмотря на санкции, Россия продолжит наращивать долю на мировом рынке. Владимир Путин подчеркнул, что за последние годы наша родина окрепла, стала по-настоящему суверенной страной.

Крупной темой стали вопросы, касающиеся спецоперации на Украине и боевых действий в Курской области. По словам Президента, сейчас российская армия продвигается на всей линии фронта. Москва, отметил глава государства, готова к переговорам, но нужно, чтобы к ним были также готовы и в Киеве. Также Путин напомнил о новейшей баллистической ракете «Орешник» и подчеркнул, что у противника нет никаких шансов ее сбить.

«Прямая линия» с Президентом — это событие, за которым, без преувеличения, следит весь мир. Это подтверждают и вопросы от иностранных изданий, в том числе из недружественных стран — США и Великобритании, — отмечает политолог Александр Сухарь. — Рад, что в нашей стране работает такой уникальный формат общения с главой государства, ведь все вопросы, направленные Президенту, берутся в работу. И жители могут видеть результаты в реальности.

Всего во время Прямой линии поступило почти 2,5 миллиона вопросов. Однако, эти «Итоги года» не стали рекордом по продолжительности. Самая длинная пресс-конференция Путина была в 2008 году, она длилась 4 часа 40 минут.

Фото: kremlin.ru