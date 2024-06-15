В центре Таганрога на улице Петровской расположено очень красивое здание, в котором сейчас разместился металлургический колледж, а когда-то находился окружной суд. Об архитектурных особенностях этого строения и его истории рассказали специалисты музея «Градостроительство и быт г. Таганрога» на своей страничке ВКонтакте.

Очень красиво в позапрошлом веке была оформлена угловая часть здания. В центре композиции находились три арочных окна, два из которых были заложены, а центральное оформлено нишей. В ней располагалась колонна, увенчанная императорской короной. Под этой композицией можно увидеть надпись, увековечившую дату открытия Окружного суда в Таганроге – 30 апреля 1869 года. Она сохранилась до наших дней.

Вверху красовалась гордая надпись – Окружной суд, а в поле арочного обрамления центрального окна читалась фраза, сказанная Александром II спустя год после прекращения Крымской войны: «Правда и милость да царствуют в судах!».

Именно Александру II и его судопроизводственной реформе мы обязаны появлению окружных судов в России. На юге Екатеринославской губернии Окружной суд впервые был открыт в Таганроге, и случилось это 155 лет назад.

После установления советской власти слова Александра II сменила знаменитая фраза Карла Маркса: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Слова Маркса, благополучно пережившие даже тяжелые времена фашистской оккупации, по-прежнему красуются на фасаде здания.

Фото ВК музея «Градостроительство и быт Таганрога»