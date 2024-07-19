Истории обманов жителей Таганрога: письмо от «начальника», новый полис ОМС и так далее…

Суммы средств, похищенных со счетов россиян мошенниками, неуклонно растут. В этом году они достигают пяти миллиардов рублей ежемесячно. Обманщиками с сайтов, операторами из «службы поддержки» и другими бойкими аферистами занимаются правоохранительные органы. Роскомнадзор блокирует поддельные (фишинговые) интернет-порталы. Однако перечень мошеннических схем растет и ширится, как головы Лернейской гидры.

«Пришлём вам полис»

Буквально на днях автору этих строк позвонили, назвали по имени-отчеству и сообщили, что пора получить обновленный медицинский полис. Уточнили, куда его лучше прислать, предложив выбор: отделение связи или поликлиника по месту жительства.

Вероятно, вышла какая-то новая форма документа, подумала я, и назвала индекс отделения связи. Собеседник сразу же уточнил его адрес, и тут стало происходить что-то странное. Во-первых, прозвучало, что пока я не получу полис, не должна ни с кем эту тему обсуждать, а во-вторых мне стали говорить о необходимости верификации (проверки подлинности данных).

И после этого «вишенкой на торте» на телефон пришло СМС — код на восстановление доступа к моей учетной записи из госуслуг. И его попросили назвать!

И тут, наконец, до меня дошло: мошенники планировали получить доступ к личным данным.

Если бы сообщила им код, они, сменив пароль, запросили бы кредитную историю, смогли получить справку о моих доходах, информацию о транспортных средствах и оформить заём.

Встревоженная, я положила трубку и тут же написала заявление на площадке госуслуг, указав время и номера телефонов — на который звонили и с которого. Заявление приняли с пометкой: если информация подтвердится, то разбираться будут с мобильным оператором, который допустил подмену номера.

Я часто пишу заметки под рубрикой «Разводной ключ», но сама чуть не попалась. Разговор начинался деловито, вроде бы безобидно, но в процессе «набрал обороты» — мошенник говорил всё быстрее и применял психологические приемы, подкидывал утверждения, которые запутают и сведущего человека, «нажимал», переспрашивал, торопил.

Сегодня полисы ОМС для россиян бессрочные, и замена бумажной копии на электронную при желании делается через портал госуслуг. В таком случае гражданину предоставляется QR-код, который можно предъявлять при обращении в любое российское медицинское учреждение.

Если вам позвонили и пытались узнать персональные данные или реквизиты банковской карты, сообщите об этом на портал «Госуслуги».

Ваша информация поможет в борьбе с подменой номера телефона, которой пользуются мошенники, чтобы выяснить личные данные. Заявление можно отправить, если со времени подозрительного звонка прошло не более 30 дней.

Два начальника

Еще одно, более «продвинутое» мошенничество — на этот раз в соцсети Telegram. Пишет девушка Надя из Москвы: «Сегодня с утра общалась со своим псевдоначальником. Кто-то создал аккаунт-копию моего реального шефа, с его фотографией и почти таким же никнеймом (сетевое имя-псевдоним, используемый пользователем в интернете, — прим. автора). «Руководитель» сообщил, что нашу контору проверяет ФСБ и сейчас мне оттуда позвонят. Какой-то новый вид дичи! Когда ты, едва разлепив глаза, заглядываешь в Telegram, а там тебе написали сразу два (!) твоих начальника, глаз-то дергаться сразу начнет!»

Назвав это «кошмаром наяву» и поначалу слегка растерявшись, девушка подумала и перезвонила в отдел кадров предприятия.

«Расчет у них верный: работая в больнице, ты не станешь перезванивать главному врачу и спрашивать, вы ли мне писали», — отмечает москвичка.

60 тысяч до завтра

А вот история из личного опыта общения в другом мессенджере. Знакомый, к которому отношусь с большим уважением (общаемся редко), написал вдруг: «Неудобно обращаться с таким вопросом. Есть возможность занять 60 тысяч рублей до завтрашнего вечера?» «Нет», — ответила я. Сразу появилось подозрение, что аккаунт взломали. Ладно бы речь шла о тысяче рублей, о пяти. Но целых 60! А с другой стороны, не обошлось без сомнений. Вдруг у человека критическая ситуация и речь идет, например, о проблемах со здоровьем, когда нельзя медлить?

На следующий день пришло сообщение от нашей общей знакомой. Девушка писала, что ее аккаунт взломан, и это убедило меня в первой догадке – деньги пытались получить аферисты.

Еще через несколько дней пообщалась с «автором» просьбы. «Что же так категорично – нет? — пошутил он. — Остальные подробно объясняли, почему не смогут…».

Товарищ сообщил, правда, без подробностей: один его хороший знакомый издалека всё-таки попался на удочку мошенников и отправил эту сумму. На беду, за пару дней до этого они говорили по телефону, и разговор шел о деньгах в том числе. Так совпало…

Как правило, в течение нескольких часов после взлома владелец аккаунта сам появляется в соцсети и рассказывает о «вторжении», взломе.

В подобном случае лучше проигнорировать просьбу о переводе, ничего не отвечать на сообщения. Перезвонить «обратившемуся за помощью» знакомому, рассказать о случившемся. Так можно легко проверить, всё ли у него в порядке, обезопасив от потерь и себя, и, вероятно, других.

Ваша подпись

Еще одно крайне опасное мошенничество стало встречаться на территории нашей страны. При оформлении кредита в микрофинансовой компании (МФО) вам могут предложить подписать несколько документов. А потом под разными предлогами станут поторапливать, чтобы вы не успели их толком прочитать. Так вот, одним из таких документов может оказаться договор купли-продажи вашей квартиры! А в обычном кредитном договоре оказаться пункт о передаче жилья в случае просрочки платежей по кредиту.

Не подписывайте ни один из документов без внимательного изучения! Если появились сомнения или какой-то пункт не совсем ясен, откладывайте подписание до полного понимания содержимого договора. Следует проверить, если ли у МФО лицензия (это можно сделать на сайте ЦБ).

Известно, что заставляли клиентов подписывать договоры купли-продажи жилья именно «липовые» МФО без лицензии.

Болтун – находка для шпиона

Если вам стали звонить чаще обычного, возможно, это так называемые «пристрелочные» звонки. В прошлом году мошенники активно начали внедрять подобную практику. Потенциальной жертве в течение недели звонят с различных номеров и пытаются выяснить информацию: количество денег на счету, желание получить дополнительные средства, обслуживающий банк, размер пенсии и так далее. Легенды используются разные. То с вами общается сотрудник управляющей компании, то работник кредитного учреждения, то социальные службы и так далее. А в финале звонит мошенник, вооруженный накопленной в результате информацией. Представляется, к примеру, сотрудником Следственного комитета и сообщает, что вы стали фигурантом дела. Умело используя собранные данные, он убеждает передать деньги на один из подставных счетов.

Никому не передавайте сведения о своих финансах по телефону. Не нужно рассказывать о себе и своем материальном положении незнакомым людям. Это опасно. Не теряйте бдительности, не считайте во время телефонного разговора, что вы умнее афериста и бояться нечего. Не называйте свою фамилию, реальные данные карты (даже если на ней нет средств), наименование банка и города, в котором живете.

«Бизнесом» обмана заняты целые преступные сообщества. Сценарий продуман, а слова отточены знатоками человеческих пороков. Если вы поняли, что «на проводе» мошенник, не сообщайте такому собеседнику, в чем его промах. Отрицательный опыт обобщается, а в сценарии вносятся коррективы. Преступники учатся «работать с возражениями», легенда становится правдоподобней и действенней, а наши соотечественники теряют сбережения, так непросто заработанные честным трудом.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото сгенерировано с помощью нейросети