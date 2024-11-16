Исследование: жители Дона чаще всего слушают поп, кальянный рэп и шансон

МТС Музыка провела исследование про музыкальные предпочтения жителей Дона. В результате были определены общие тенденции, свойственные югу России, в том числе, Ростовской области.

Как оказалось, несмотря на территориальную удаленность, музыкальные вкусы жителей донского региона во многом перекликаются с Северным Кавказом.

По подсчетам аналитиков, наиболее популярный жанр в Ростовской области – поп-музыка, которая чаще всего представлена в виде эстрадной песни. Еще наблюдается интерес к относительно молодому направлению – кальянному рэпу, а также шансону. В данных жанрах исполнители, как правило, редко экспериментируют со звучанием.

Для успеха трека достаточно сделать вирусный текст или видео. А вот рок, метал и электронику в донском регионе слушают меньше всего. Такая же тенденция выяснилась при анализе вкусов жителей Северного Кавказа.

Однако одно из главных отличий ростовчан от кавказских республик – низкий уровень интереса к фолк-музыке. Под фолк-музыкой понимается экспериментальное звучание, в основе которого – традиционные и народные мотивы.

В целом, донские слушатели не акцентируют внимание на определенном исполнителе. Распространенный сценарий при выборе музыки – прослушивание эстрадных исполнителей, которых знают в регионе другие меломаны.

«Один из актуальных трендов – децентрализация музыкальной сцены: она перемещается из Москвы и Петербурга, все большую популярность получают песни на национальных языках», – отмечает гендиректор «МТС Медиа» Софья Митрофанова.

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