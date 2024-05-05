Испытания котла «Красного котельщика» подтвердили заявленные изготовителем гарантийные показатели

На Пермской ТЭЦ-9 (входит в состав ПАО «Т Плюс») завершились гарантийные испытания парового котла ст. № 9. Современное оборудование, поставщиком которого выступило крупное донское предприятие – Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ), оправдало ожидания заказчика.

На этапе старта проекта «Красный котельщик» заявил довольно высокие технико-экономические показатели своего оборудования. Специалисты ТКЗ должны были спроектировать и изготовить паровой котел, коэффициент полезного действия которого составлял бы 96%, а диапазон регулирования нагрузки – 30-100%. Все взятые таганрогским предприятием обязательства выполнены, что подтвердили гарантийные испытания, прошедшие на станции.

Наряду с обучением эксплуатационного персонала ТЭЦ гарантийные испытания стали заключительным этапом участия «Красного котельщика» в глубокой модернизации станции. Она направлена на стабильную работу и повышение мощности важного российского энергообъекта, который обеспечивает теплом левобережную часть Перми и отвечает за энергоснабжение местного нефтеперерабатывающего производства. Обновление оборудования ТЭЦ проведено в рамках федеральной программы ДПМ-2.

Начиная с октября 2023 года, котел «Красного котельщика» находится в опытно-промышленной эксплуатации. Взамен оборудования паропроизводительностью 480 т/ч, выработавшего свой ресурс, станция получила современный котлоагрегат производительностью 540 тонн пара в час. Еще одно его весомое преимущество – способность выдерживать повышенные сейсмические нагрузки, характерные для региона эксплуатации котла.