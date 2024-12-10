Ирина Котова: «Красный котельщик» — место, где действительно хочется работать»

Продолжаем делиться рассказами сотрудников Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ), размещенными на официальном сайте предприятия в разделе #БольшеЧемРабота.

Сегодня герой рубрики – дефектоскопист дирекции по качеству ТКЗ «Красный котельщик» Ирина Котова.

– «Красный котельщик» для меня – больше, чем работа. Сразу после окончания колледжа я устроилась сюда дефектоскопистом по ультразвуковому контролю. С первых дней оказалась в кругу сплоченного и дружного коллектива центральной заводской лаборатории. Здесь меня поддерживали, помогали советом, делились опытом, давали возможность дальше учиться – я совмещала работу с учебой в университете.

Спустя 15 лет решила немного сменить профиль – стала заниматься радиографическим контролем в рентгеновской лаборатории цеха корпусного оборудования. Осваивать новое направление помогало не только личное стремление, но и открытость, доброжелательность более опытных коллег. Уверена, что смена профиля пошла мне только на пользу. Чтобы соответствовать возрастающим требованиям к контролю продукции для такой важной отрасли, как энергетика, необходимо постоянно развиваться и быть на шаг впереди.

Наше предприятие предоставляет для этого все возможности: от обучения и прохождения аттестации до участия в профильных конкурсах, в том числе всероссийских, где можно проявить себя, перенять передовой опыт. Ценно и стремление завода развивать технологическую базу, модернизировать производство, улучшать условия труда, создавать рабочую атмосферу, в которой интересно и комфортно. Корпоративные мероприятия, поддержка инициатив и забота о сотрудниках делают ТКЗ местом, где действительно хочется работать.

Ощущение, что твой труд востребован, а ты, как личность, имеешь огромное значение – невероятно важно для каждого сотрудника. На «Красном котельщике» мы чувствуем именно такое отношение. Знаем, что мы – единая команда, которую объединяет общая цель: выпускать качественную продукцию, востребованную на крупнейших энергообъектах страны.

Я горжусь тем, что являюсь частью коллектива «Красного котельщика». Все эти годы следую одному принципу: «Главное – любить свою работу, а накопленный опыт использовать на благо родного завода». Я вношу свой вклад в поддержание высоких стандартов качества, стремлюсь, чтобы и дальше наша продукция ассоциировалась со словами: «надежность, долговечность, безопасность»!