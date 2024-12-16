Ирина Голубева в прямом эфире ответит на вопросы таганрожцев

24 декабря, в 16.00 заместитель главы администрации Таганрога по социальным вопросам Ирина Голубева в ходе прямого эфира ответит на поступившие от горожан вопросы.
Тема эфира: «Опека. Изменения в законодательстве, льготы и иные вопросы защиты прав и представления интересов несовершеннолетних».
Трансляция состоится в аккаунте администрации Таганрога социальной сети Вконтакте https://vk.com/taganrogofficial.
Задать вопросы таганрожцы могут с помощью Платформы обратной связи https://clck.ru/3CmY8U или в комментариях к постам:
- https://vk.com/taganrogofficial?w=wall-55315453_59046
- https://t.me/taganrogadmin/9662
- https://ok.ru/group/57309237084373/topic/157510291478741
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