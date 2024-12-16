Ирина Голубева в прямом эфире ответит на вопросы таганрожцев

24 декабря, в 16.00 заместитель главы администрации Таганрога по социальным вопросам Ирина Голубева в ходе прямого эфира ответит на поступившие от горожан вопросы.

Тема эфира: «Опека. Изменения в законодательстве, льготы и иные вопросы защиты прав и представления интересов несовершеннолетних».

Трансляция состоится в аккаунте администрации Таганрога социальной сети Вконтакте https://vk.com/taganrogofficial.

Задать вопросы таганрожцы могут с помощью Платформы обратной связи https://clck.ru/3CmY8U или в комментариях к постам: