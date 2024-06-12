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Инвалидов Таганрога приглашают на бесплатную экскурсию в село Петровка

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28 июня состоится экскурсия в село Петровка Мясниковского района. Ее участников ждут посещение храма, купание в купели со святой водой, осмотр Мемориала Воинской славы и армянской церкви Святого Амбарцума в селе Чалтырь.

Новости Таганрога

Участие в экскурсии могут принять инвалиды, в том числе дети-инвалиды, проживающие и зарегистрированные по месту жительства (по месту пребывания) в Таганроге, сообщает управление соцзащиты населения города.

Заявки на экскурсию принимаются до 19 июня в УСЗН Таганрога по адресу: пер. Мечниковский, 2, каб. 112, 110, по предварительной записи по телефону 8 (8634) 477-205.

Фото администрации Петровского сельского поселения

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Таганрогская правда
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