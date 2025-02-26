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ИФНС Таганрога: налоговые уведомления удобнее получать в электронном виде

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В ИФНС Таганрога рассказали о преимуществах получения налоговых уведомлений и требований об уплате задолженностей в электронном виде.

Город

Из года в год растет популярность электронных услуг, благодаря этому налогоплательщикам не придётся ждать заказного напоминания по почте. Главное преимущество «цифрового письма» — получать уведомления и оплачивать налоги заранее, не дожидаясь 1 декабря — окончания срока уплаты имущественных налогов. Кроме этого, перечислить рассчитанную сумму налога за квартиру, автотранспортное средство, земельный участок можно единым платежом.

Налоговое уведомление об уплате налогов можно получить в электронном виде:

• в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц»;

• на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ).

Для получения налогового уведомления через Личный кабинет на ЕПГУ необходимо подать в электронной форме через ЕПГУ соответствующее уведомление.

Для пользователей Личного кабинета налогоплательщика и Личного кабинета на едином портале государственных и муниципальных услуг налоговые уведомления размещается в электронном виде в личных кабинетах и не дублируется почтовым сообщением, за исключением случаев получения от пользователя Личного кабинета налогоплательщика уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе.

Произвести уплату налогов можно с помощью электронных сервисов на сайте ФНС России «Уплата налогов и пошлин» Единым налоговым платежом, в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» или на Едином портале государственных услуг.

Более подробную информацию можно получить по телефону Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

Фото Владимира Прозоровского

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ИФНС налоговые уведомления новости Таганрог
Таганрогская правда
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