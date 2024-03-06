Инна Титаренко выступила с отчетом о работе городской думы Таганрога в 2023 году

В Точке кипения Инженерно-технологической академии ЮФУ 5 марта состоялся отчёт перед населением председателя городской Думы – главы города Таганрога Инны Титаренко о результатах своей деятельности и деятельности городской Думы в 2023 году.

В основе отчёта – информация о работе городской Думы в 2023 году, которая была утверждена депутатами 21 февраля. Инна Титаренко в своём часовом докладе подробно остановилась на основных проблемах и актуальных темах, рассматриваемых городской Думой и главой города.

Особое внимание было уделено совместной работе депутатов, предприятий, предпринимателей, общественных организаций и волонтёров по оказанию гуманитарной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей.

Никого не выделяя персонально, искренне благодарю всех и каждого за эту трудную, тяжёлую, но такую полезную и нужную работу, – отметила глава Таганрога. – Сегодня она не прекращается. И мы будем её вести столько, сколько потребуется для достижения нашей победы, установления прочного мира и нормализации жизни в новых субъектах Российской Федерации.

Завершив выступление, Инна Титаренко более двух часов отвечала на вопросы присутствующих. С вопросами к ней обратились более двадцати таганрожцев.

Источник: городская Дума Таганрога