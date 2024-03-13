Инна Титаренко призвала таганрожцев  участвовать в голосовании на выборах Президента РФ

Председатель городской Думы — глава города Таганрога Инна Титаренко призвала горожан принять участие в голосовании на выборах Президента РФ, которые пройдут в России с 15 по 17 марта.

— Друзья, призываю и приглашаю вас принять участие в выборах Президента Российской Федерации, которые будут проходить с 15 по 17 марта.

От нашего выбора напрямую зависит, какой будет наша страна в будущем, сможет ли она удержаться на пути развития. Без всякого преувеличения можно сказать, что на этих выборах будет определяться судьба России, наша с вами судьба.

Не только Президент России, а все мы, её граждане, несём ответственность за нашу Родину. Она проявляется, в том числе, и в таких судьбоносных решениях, одно из которых нам предстоит принять в предстоящие дни. Ведь нельзя быть патриотом и гражданином наполовину. Абсурдно мечтать о лучшем будущем для страны, для города, для себя, наконец, и не сделать самого первого, самого главного шага, чтобы это будущее приблизить.

Не слушайте тех, кто говорит, что наши голоса ничего не смогут изменить. Это не так. Чем больше избирателей примут участие в голосовании, тем объективнее и точнее будет результат. И значит, у победителя будет полное моральное право действовать от имени народа и во имя его блага, защищать Россию и двигать её вперёд.

Нам с вами предоставлены все возможности, чтобы 15, 16 или 17 марта свободно и беспрепятственно реализовать наше избирательное право. Можно прийти на избирательные участки. Или же проголосовать дистанционно с помощью системы электронного голосования (ДЭГ), если ранее через Госуслуги вами был выбран этот способ. Можно проголосовать и на дому, если по уважительным причинам не получится прийти на избирательный участок: до 14 часов 17 марта об этом необходимо известить свою участковую избирательную комиссию.

Каждый голос – решающий! Вместе мы сила – голосуем за Россию! – написала она на своей страничке ВКонтакте.

Фото из архива