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Инна Титаренко голосовала на выборах Президента РФ #всейсемьей

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В Таганроге идет третий, заключительный день выборов Президента РФ. Многие таганрожцы уже сделали свой выбор. Среди них председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко.

Выборы Президента РФ

Инна Николаевна посетила свой избирательный участок еще в самый первый день – 15 марта.

Вот и мы #всейсемьей проголосовали на выборах Президента России! Оказавшись на нашем избирательном участке в детском саду № 52 вместе с другими семьями – молодыми и пожилыми – постарались запечатлеть эти памятные моменты. И в конце попросили сфотографироваться с членами участковой избирательной комиссии и наблюдателями, — написала она на своей страничке ВКонтакте.

Вчера, 16 марта, Инна Титаренко снова наведалась в участковые избирательные комиссии, которые находятся в ее 20-м округе.

Встретила многих соседей, знакомых, активистов округа. Радует, что люди голосуют #всейсемьей. Присоединяйтесь, друзья, и приводите родных! Делайте самый важный для страны выбор — выбор Президента России! Участки открыты до 20 часов, — призвала она таганрожцев.

Напомним, что избирательные участки будут открыты до 20 часов. Там таганрожцев ждут доброжелательные, активные, позитивные, члены участковых избирательных комиссий. Они обеспечат процесс голосования в полном соответствии с законом. И главное — будут рады видеть своих избирателей.

Фото со странички ВКонтакте

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Таганрогская правда
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