Инклюзивная творческая мастерская «Горница талантов» подвела итоги своего грантового проекта в Таганроге

Проект «Особенные семейные мастерские» объединил более 50 участников.

В Таганроге завершился проект «Особенные семейные мастерские: открытые горизонты», направленный на поддержку семей, воспитывающих детей с инвалидностью, и молодых людей с ментальными нарушениями. Итоговое мероприятие прошло сегодня, 20 июля.

Проект реализовала автономная некоммерческая организация «Инклюзивная творческая мастерская „ГОРНИЦА ТАЛАНТОВ“» под руководством Александры Александровны Александровой. Он стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Главная особенность программы — семейно-ориентированный подход. Организаторы создали пространство, где творчество становится общим делом, что помогает родителям справляться с психологической нагрузкой и преодолевать социальную изоляцию.

В рамках проекта участники занимались керамикой, мозаикой и театральным искусством. Благодаря грантовой поддержке удалось расширить базу мастерской: открылись швейное и столярное направления. Это важный шаг к социально-трудовой адаптации молодых людей с инвалидностью.

Проект объединил более 50 участников и получил поддержку крупных общественных организаций города: «Мы есть», МО ВОРДИ г. Таганрога и объединения «Преодоление».

«Уверена, что подобные инициативы — это инвестиция в социальную устойчивость региона: они формируют культуру принятия и повышают качество жизни семей с особыми потребностями», — рассказала о проекте глава Таганрога Светлана Камбулова.

Фото: канал в «Макс» Светланы Камбуловой.