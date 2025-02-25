Информирует ИФНС Таганрога

Согласно пункту 9.4 статьи 85 Налогового кодекса РФ Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации обязан сообщать до 1 марта следующего за отчетным сведения о лицах, относящихся к категориям «льготников»: пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий.

Дополнительно направлять в инспекцию заявление о наличии льготы нет необходимости, льгота (вычет) по имущественным налогам категориям «льготников»: пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий предоставляется в беззаявительном порядке. Также, осталось право налогоплательщика направить в инспекцию заявление о предоставлении налоговой льготы по установленной налоговым законодательством форме КНД 1150063.

ИФНС России по г. Таганрогу Ростовской области напоминает, что если в 2024 году у физического лица впервые возникло право на налоговую льготу по имущественным налогам, то налогоплательщик может заявить об этом в любой налоговый орган.

Для принятия решения об освобождении от уплаты имущественных налогов рекомендуем направить в инспекцию заявление о предоставлении права на налоговую льготу по установленной налоговым законодательством форме (форма по КНД 1150063) и документы подтверждающие право на льготу.

Заявление о предоставлении льготы может быть подано следующими способами:

лично налогоплательщиком;

его представителем по доверенности;

по почте (с уведомлением о вручении, описью вложения);

в электронной форме с использованием Интернет-ресурса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», подписанное усиленной неквалифицированной электронной подписью налогоплательщика.

Налоговые уведомления для уплаты имущественных налогов могут быть направлены налогоплательщикам в электронной форме через ЛК ФЛ и ЕПГУ (единый портал государственных и муниципальных услуг).

В случае возникновения вопросов налогоплательщики могут обратиться в налоговый орган, написать обращение через Интернет-сайт www.nalog.gov.ru или воспользоваться электронным сервисом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», либо задать интересующие вопросы по телефону «горячей линии» по номеру: 8 (8634) 61-91-72 (доб.22-66).